08.04.2026 | 12:03

Прокурорската колегия на ВСС не се съобрази с КС и отказа да освободи Сарафов

Кадровиците на съдебната власт открито отказват да изпълняват законите

Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет (ВСС) отказа да освободи Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, съобщи зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след заседанието на кадровиците.

Преди това Радуловска подчерта, че колегията на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционен съд, според което временно ръководещите държавното обвинение, както и председателите на ВКС и ВАС, не могат да останат на постовете си безкрайно, пише NOVA. Тя посочи, че има основание за избор на нов и.ф. главен прокурор, който да изпълнява всички правомощия на поста.

„Ако прокурорската колегия не тълкува решението на Конституционния съд по същия начин, по който го прави юридическата общност, ще се наложи ние да подадем ново искане“, добави Радуловска. Тя уточни, че решението на КС е прието единодушно и е посочено, че законът не противоречи на Конституцията, но временното изпълняване на функциите не може да бъде безсрочно.

Междувременно от инициативата „Правосъдие за всеки“ обявиха пореден протест под надслов „Стига мишкуване в прокуратурата“, който ще се проведе днес от 18:30 ч. пред Съдебната парата в София. Те написаха, „Събираме се пред Съдебната палата, за да кажем: Прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки. Тя е част от съдебната власт и трябва да работи в интерес на честните и отговорни граждани.“