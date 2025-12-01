01.12.2025 | 16:09

Протестът събуди GenZ и това е лоша новина за Борисов и Пеевски

Надига се вълна, която може да промени из основи политическата система, която познаваме днес

Протестът преди седмица постигна нещо, което никой не бе очаквал – събуди GenZ (1995-2010). Роди се като политическа демонстрация, но успя да запали искрата в цяла една генерация на аполитични момчета и момичета, които вече имат право на глас, но досега сякаш бяха изолирани от обществените процеси.

Те не могат да умножават двуцифрени числа наум, приемат писането с химикал и лист за архаична екзотика, но това е първото поколение „дигитални туземци“, което налага собствени правила, живее живота си различно и прави всичко по начин, често неразбираем дори за родените под знака на Поколение Y (1980-1995).

В последните дни най-популярната социална мрежа сред зумърите – тик-ток ври и кипи.

За тях днешният протест, който ще се проведе в София, е „покана за най-вървежното парти този сезон“. Не им пука какво е „дясна“ или „лява политика“, смятат цялото поколение политици за „архаични и скучни чичковци от друга епоха“ и са готови да ги пометат, ако скоро има избори.

Може би точно заради това лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев вчера направи изненадващо изказване, че целта на протеста не е да сваля правителството, а да се изтегли бюджетът.

Той изглежда пръв усети, че не само няма да яхне вълната, както се очакваше, но тя може да го прати на политическото гробище.

Макар и неговият фалцет с култовата реплика: „Кой разпореди това безобрание“, изречена по време на бюджетна комисия миналата седмица днес да е топ тренд в социалните мрежи, Gen Z трудно ще го възприеме за харизматичен лидер. Просто е безкрайно далеч от тяхното разбиране за политик. От друга планета са всички останали опозиционни политици – Ивайло Мирчев, Костадин Костадинов, Радостин Василев и Ивелин Михайлов. Да не говорим за тези от управляващите партии.

„Ние излязохме и показахме, че сме тук. Не сме тихи и няма да се откаже. В сряда (26 ноември) в София видях много връстници, които за пръв път излизат по улицата. Те не бяха там заради бюджета. Информацията се споделяше в нашите канали – от инфлуенсъри и страниците, които младите следваме. Ако някой го е разбрал – поколение Z не сме апатични. Не сме само в социалните мрежи. Вече не сме зрители, отказваме да бъдем съучастници и не чакаме разрешение да ни позволят да бъдем част от държавата“, написа във фейсбук 18-годишният Мартин Атанасов, придобил популярност с това, че създаде „Черната писта“ на катастрофите в България и спечели наградата „Будител на годината 2025“. На практика с нула лева той направи нещо, което отне години на държавата и всички институции.

В последните 12 месеца зумърите предизвикаха няколко революции. Първо свалиха правителството в Непал, където се стигна и до крайности – съблякоха министър гол и го хвърлиха в реката.

После Gen Z се надигна и в Мароко, с настояване за по-добро образование, здравеопазване и край на корупцията. „Искаме болници, а не стадиони“, обявиха те, с което дадоха ясен знак на крал Мохамед VI, че не подкрепят грандоманските му планове за домакинство на световно първенство по футбол, а искат по-добър живот. Зумърите въстанаха и в Мадагаскар, както и в Мексико и подсказаха на целия свят, че съществуват и имат право на глас.

Тази вечер те се готвят символно да окупират Триъгълника на властта в столицата. Протести ще има и в големите градове. Доколко голям ще е този в Бургас – трудно може да се предложи. Не е изключено тук да присъстват само тясно ангажирани партийни агитки. Демонстрацията се очаква да е на пл. „Атанас Сиреков“, защото това се възприема за най-стратегическо място – свързва потока от преминаващи през ул. „Александровска“ и бул. „Алеко Богориди“.

Официално заявление за протеста бе подадено от местната структура на „Да, България“, но паралелна организация върви сред други партии.

Иван Колев