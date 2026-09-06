06.09.2026 | 13:34

Проверете старите кутии: Картинки от дъвки Турбо се продават за 100 евро, колекция стигнала 12 000 евро

Най-търсени са редките номера от първата серия 1-50, а запазените екземпляри вече са истинска колекционерска находка

Картинките от легендарните дъвки „Турбо“, които преди десетилетия децата разменяха в училищните дворове, днес се появяват в обяви за десетки и дори стотици евро за брой. Най-голям интерес предизвиква първата серия с номера от 1 до 50, а потребител в групата „Старинки от време оно“ твърди, че е продал пълна колекция за впечатляващите 12 000 евро. Подобна сума не трябва да се приема като официална пазарна оценка – стойността зависи от състоянието, рядкостта, комплектността и най-вече от това дали ще се намери купувач, готов да я плати.

Манията по „Турбо“ връща цяло поколение към края на 80-те и 90-те години, когато картинките с автомобили бяха далеч по-важни от самата дъвка. Децата ги пазеха в кутии и албуми, разменяха ги, сравняваха номерата и играеха с тях пред блока и в училище. Днес същите малки хартийки вече попадат в съвсем различна категория – ретро колекционерски предмети.

Най-желана сред ценителите е серията с номера от 1 до 50, появила се през 1986 г. и свързана с турския производител Kent. Тя се различава от по-късните издания по по-семплия дизайн – липсват обозначенията Sport, Classic и Super, а върху картинките са изписани марката, моделът и технически характеристики на автомобила. Именно тези ранни екземпляри са сред най-трудните за намиране в отлично състояние.

Особено внимание привлича номер 1 с „Опел Аскона“. Сред колекционерите той се смята за един от най-редките представители на първата серия. В интернет се срещат оферти, при които отделни картинки от серията 1-50 са обявени за около 50-100 евро. Това са искани от продавачите цени, а не гаранция, че всяка подобна картинка реално се продава за такава сума.

Тъкмо тук е и важната разлика при историите за огромна печалба. Публикация на собственик, който заявява, че е получил 12 000 евро за своя серия, сама по себе си не доказва общоприета цена за комплект от 50 картинки. При колекционерските предмети една конкретна сделка, ако е осъществена при тази стойност, зависи от качеството на екземплярите и интереса на конкретния купувач. При захабени, прегънати или надраскани картинки цената пада чувствително.

Носталгията също има сериозна роля. За хората, израснали през онези години, картинките не са само парче отпечатана хартия. Те са спомен за училищния двор, кварталното магазинче и времето, когато рядък номер от „Турбо“ носеше престиж сред приятелите. Именно тази емоционална стойност движи пазара на редица предмети от 80-те и 90-те години.

Преди да решите, че сте открили малко състояние в стар шкаф, първо трябва внимателно да проверите номерата и състоянието на картинките. Ценят се оригинални екземпляри без разкъсвания, тежки прегъвания, петна и други следи от лошо съхранение. Пълните серии обичайно са по-интересни за сериозните колекционери от произволен набор по-късни и масови номера.

Така една кутия, забравена от детството, днес наистина би могла да се окаже ценна. Но между обява за 100 евро, публикация за сделка от 12 000 евро и реалната стойност на конкретна колекция има голяма разлика. Най-сигурният ориентир е сравняването на номерата, състоянието и реално приключени сделки между колекционери, а не само най-високата цена, поставена в интернет.