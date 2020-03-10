Путин: Който с меч дойде, от меч ще загине!

виц на деня

Две комшийки на село си говорят през оградата и едната вика:

– Стефке ма, да нема някой болен у вас? Гледам, докторът ден през ден все притичва за по час-два?

– А, що да има болен… Лани, кога у вас всеки ден идваше един военен, да нямаше война?