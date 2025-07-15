15.07.2025 | 15:12

Радан Кънев настоява ЕНП да брани ГЕРБ от Делян Пеевски

Евродепутатът се сети, че групировката около Новото начало превзема България

„Днес се обърнах към Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент с призив за задълбочено и обективно разследване на нарушенията, съпровождащи ареста и задържането под стража на кмета на Варна Благомир Коцев. Нарушения, практически отразяващи заключенията на ЕК в Доклада за Върховенството на правото – липса на независимо правосъдие, проблеми с дългосрочното командироване на съдии, спряла реформа в КПК, неуспешни опити да се ограничи произвола на Глвания прокурор…“ – съобщи евродепутатът от ЕНП / ДСБ Радан Кънев.

След 6 години в ЕП не си правя излишни илюзии – всяка политическа група защитава „своите“ правителства. Но знам, че в ЕНП има много национални делегации, които са наясно с проблемите в България и ги следят отблизо. Подчертах пред колегите, че овладяването на институциите от бизнес-политическата групировка около г-н Пеевски е проблем далеч отвъд партийни разделителни линии, както и че ориентацията на тази групировка към линията на Виктор Орбан (в т.ч. обща група в ПАСЕ) представлява допълнителна заплаха за европейската ориентация на България, заяви Кънев.

Предупредих и че е твърде вероятно следващите жертви на стратегията на групировката около Пеевски да овладее всички лостове на властта да бъдат представители на ГЕРБ. Но тогава ще е късно за реакция – както преди 5 години предупреждавах, че рано или късно „инструментът“ на същите среди Гешев ще се обърне срещу всяка форма на легитимна власт, в т.ч и ГЕРБ, които активно го защитаваха. Това е само първата стъпка към организирана защита на правовата държава от Европейските институции. Следващите ще предприемем заедно с другите представители на демократичната опозиция в ЕП, които вече постигнаха силна политическа позиция на либералната група Renew (единствената, в която управляващото мнозинство няма критично представителство), съобщи Радан Кънев.