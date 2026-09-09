09.09.2026 | 20:33

Радев иска да излъчи цялата парламентарна квота за ВСС

Управляващата партия "Прогресивна България" издига шестима кандидати за Съдийската колегия и петима за Прокурорската - точно колкото се полагат на Народното събрание

Управляващата „Прогресивна България“ (ПБ) предложи 11 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание – точно толкова, колкото парламентът трябва да избере.

Шестима са номинирани за Съдийската колегия, а петима – за Прокурорската. Така, ако всички предложения на ПБ бъдат избрани, управляващата партия на практика ще запълни цялата парламентарна квота във ВСС със свои номинации.

Сред кандидатите няма лица с голяма популярност сред широката общественост, макар част от тях да са добре познати в юридическите и академичните среди.

За Съдийската колегия ПБ предлага:

адв. Силвия Димитрова Цанова;

д-р Калин Кирилов Баталски – председател на Окръжен съд-Перник;

Иван Христов Ранчев – съдия в Апелативен съд-Пловдив;

адв. Петьо Димитров Славов;

доц. д-р Михаил Александров Малчев – съдия в Апелативен съд-София;

доц. д-р Анета Методиева Антонова.

За Прокурорската колегия кандидатите са:

проф. д-р Екатерина Салкова Гетова;

Иван Георгиев Калибацев;

Милена Асенова Карагьозова;

Стефан Емилов Милев;

Красимир Стефанов Комсалов.

От партията на Румен Радев посочват, че кандидатите са подбрани заради високата си професионална и академична подготовка, практическия си опит в съдебната система, независимостта и почтеността си. Според управляващите сред тях няма хора, участвали в корупционни скандали или дали основания за съмнения в почтеността си. Партията съобщава още, че е припознала три от т.нар. инициативни предложения, направени от професионални и граждански организации.

Съпоставката с публикувания по-рано списък на 26-те инициативни кандидатури обаче показва четири съвпадащи имена: Силвия Цанова, предложена от изпълнителния директор на фондация „За нашите деца“ Диляна Манева; Петьо Славов, номиниран от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов; Стефан Милев, предложен от проф. Таня Йосифова; и Екатерина Гетова, издигната от сдружение „Инициатива Единение“.

Има ли ПБ необходимите 160 гласа?

За избирането на членове на ВСС от парламентарната квота са необходими две трети от гласовете на депутатите, или най-малко 160 гласа. ПБ разполага със 131 народни представители и не може сама да избере кандидатите си. През юни депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов на два пъти заяви, че партията му е готова да подкрепи кадровите предложения на управляващите за ВСС.

„Ние сме готови да подкрепим без никакви претенции кадровите решения на Румен Радев за състава на ВСС“, заяви тогава Горанов.

ПБ и ГЕРБ разполагат общо със 170 депутати, което би било достатъчно за избирането и на 11-те кандидати на управляващите. Този извод обаче остава условен. В края на август ГЕРБ промени публично позицията си. Депутатът Тома Биков обяви, че партията няма да предлага свои кандидати, но и няма да подкрепя автоматично номинациите на останалите политически сили. „Това не означава автоматична подкрепа за други кандидати. Отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки“, заяви Биков.

Наскоро обаче Владислав Горанов пак заяви, че ГЕРБ е готова да подкрепи безусловно предложенията на ПБ, а целта била формацията на Радев да не зависи от гласовете на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България, които искали да завладеят съдебната власт. Т.е. ПБ би разполагала с необходимите 160 гласа, ако достатъчно депутати от ГЕРБ изпълнят заявката на Горанов или ако управляващите намерят подкрепа от други парламентарни групи.

Самата ПБ съобщава, че продължава разговорите за подкрепа на кандидатите си с всички политически сили с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС. Така управляващите декларират, че не преговарят с двете формации, въпреки че именно гласовете на ГЕРБ биха им осигурили сравнително лесно необходимото квалифицирано мнозинство.

Седем кандидати от ПП

Опозиционната „Продължаваме промяната“ (ПП) предлага седем кандидати. Петима от тях първоначално са издигнати от професионални или граждански организации. За Прокурорската колегия ПП номинира Андрей Янкулов, Веселин Вучков и Емил Дечев, съобщиха от партията на Асен Василев, припомня ClubZ.

Янкулов има над 20 години юридически стаж като прокурор, адвокат и експерт в Антикорупционния фонд. Бил е заместник-министър на вътрешните работи и на правосъдието, както и вицепремиер и министър на правосъдието в служебното правителство през 2026 г. Кандидатурата му първоначално бе издигната от седем граждански организации.

Веселин Вучков е професор по наказателнопроцесуално право с 32 години юридически стаж. Бил е заместник-министър и министър на вътрешните работи, като през 2015 г. подаде оставка заради разногласия с тогавашния премиер Бойко Борисов. Номиниран е от Съюза на юристите в България.

Емил Дечев е наказателен съдия с близо 30 години юридически стаж. Бил е заместник-министър на правосъдието, а в служебното правителство на Андрей Гюров – министър на вътрешните работи. Номинацията му е пряко предложение на ПП.

За Съдийската колегия партията издига Таня Радуловска-Мадамжиева, Евгений Стайков, Светлозар Георгиев и Васил Пандов.

Радуловска-Мадамжиева е бивша съдийка в Софийския районен съд, бивш председател на Съюза на съдиите и заместник-министър на правосъдието през 2026 г. В момента е адвокат. Тя също бе предложена първоначално от седем неправителствени организации.

Евгений Стайков е ръководил Софийския градски и Софийския апелативен съд, бил е член на ВСС от квотата на съдиите и заместник-председател на Върховния касационен съд. Кандидатурата му е предложена от Българската асоциация за европейско право и подкрепена от Българската търговско-промишлена палата.

Светлозар Георгиев е съдия от 1995 г. и в момента работи в Окръжния съд във Варна. Той бе оправдан на три инстанции по обвинение за натиск върху прокурор, а впоследствие осъди прокуратурата да му плати обезщетение от над 90 000 лв. Номиниран е от сдружение „Инициатива Единение“.

Васил Пандов е доцент по международно частно право в Софийския университет, бивш депутат от ПП и бивш председател на Надзорния съвет на здравната каса. Неговата кандидатура е пряко издигната от партията.

Три общи имена с „Да, България“

Три от номинациите на ПП съвпадат с тези на „Да, България“ – Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Емил Дечев. Днес изтече срокът за официално издигане на кандидати за ВСС от страна на народните представители.