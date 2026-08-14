14.08.2026 | 17:44

Радев: Ние елиминирахме олигархията (видео)

Те вече са извън властта. Спряхме достъпа й до публичния ресурс, убеден е премиерът

„Ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт, те вече са извън властта. На второ място – пресичане на техния достъп до публичния ресурс. И в това отношение вече направихме конкретни немалки стъпки“, заяви премиерът Румен Радев запитан за критиките на опозицията по отношение на управленската програма на правителството.

По думите му, правителството изпълнява методично всички ангажименти, поети от „Прогресивна България“ по време на предизборната кампания.

Радев допълни, че в момента се работи по разширяване на обхвата на проверките, включително и с партньорски служби, за установяване на сметки и имоти зад граница.

Премиерът смята, че „Прогресивна България“ е предложила детайлна, силно аргументирана управленска програма с ясни мерки и имат амбицията да я изпълнят. И допълни, че ако изобщо може да се говори за „идейна и управленска немощ“, тя е била запазена марка на предишните правителства – тези на Желязков, Денков и т.нар. “сглобки“.

„Работи се и за установяване на подставени лица, защото олигархията не е само двама човека, те са на върха на пирамидата. Не са само имената, които скандирахме и на протестите, но под тях има много, т. нар. „лейтенанти“, които вършат цялата черна работа, работят с поставените лица, и ние вървим надолу по тази структура“, заяви министър-председателят.

По отношение на работата на министрите в кабинета, премиерът отбеляза, че темпото, с което се работи е голямо, а за резултатите – всеки министър ще изнесе информация публично, в която да стане ясно на обществото върху какви реформи се работи в министерствата и какви други са планирани в бъдеще.