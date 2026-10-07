07.10.2026 | 10:48

Радев: Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка

Безкрайното превъоръжаване е по-скъпо от дипломацията за мир, казва премиерът

Няма място за истерия след атаките срещу търговски кораби в Черно море, а Консултативният съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет днес, 7 октомври.

Той обяви, че кабинетът приема проект за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекса, но подчерта, че наливането на пари във войната и безкрайното превъоръжаване са по-скъпи от дипломатическите усилия за траен мир. През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната Димитър Стоянов заложи в Инвестиционната програма за модернизация на Българската армия придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да осъществяват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това и резултатът е абсолютно нищо – нула.

Ето какво каза премиерът Румен Радев:

Поздравявам служителите на Министерството на здравеопазването, на МВР, ДАНС и прокуратурата за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитвания, скъпоструващи лекарства и болнични.

Отдавна се говори за големите злоупотреби и източването на Здравната каса. Наша задача е да работим така, че тези злоупотреби да бъдат разкривани и предотвратявани. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна.

Готови сме с промените в Закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса. Създават се условия младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на техните заплати.

Благодаря на екипажа на българския кораб DIOSCURIA и на спасителните екипи на Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“, Морския спасителен център във Варна и на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море.

Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и че България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции.

По този случай днес президентът свиква Консултативен съвет за национална сигурност. Той не бива да се превръща в сцена за предизборна демагогия. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.

Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен и не може да бъде решен от днес за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финансови средства.

През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната Димитър Стоянов заложи в Инвестиционната програма за модернизация на Българската армия придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да осъществяват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това и резултатът е абсолютно нищо – нула.

Едва сега, отново под ръководството на министър Стоянов, е изготвен необходимият документ, който е изпратен до водещи световни компании, и вече сме стартирали процедура.

През 2022 г. отново по инициатива на министъра на отбраната на служебния кабинет Димитър Стоянов, България беше една от първите държави, които се присъединиха към инициативата за Европейски въздушен щит. Оттогава досега имаме един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T, който не е достатъчен, за да покрием територията на страната.

Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още пет зенитно-ракетни комплекса. Очаквам в рамките на седмици да имаме договор, за да гарантираме защитата на нашата територия и да допринасяме към комплексните отбранителни способности на Алианса.

В същото време съм убеден, че наливането на пари във войната и безкрайното превъоръжаване — защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато — е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Това правителство ще продължи да работи в тази посока.