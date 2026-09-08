08.09.2026 | 15:57

Радев се гаври с Борисов: ГЕРБ преди имаше кандидати за всичко. Времената се промениха

Премиерът отрече слухове за предстоящи промени в правителството

„ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко – местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха“. Това заяви премиерът Румен Радев по отношение на решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори на 25 октомври.

В допълнение Румен Радев каза още, че не иска да се бърка в „кухнята на ГЕРБ“ и „това си е тяхно решение“.

Премиерът коментира темата в село Царацово, след като направи официална първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи.

Партията на Румен Радев „Прогресивна България“ застана зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Тя обаче ще бъде издигната от инициативен комитет, който трябва бъде обявен днес. Кандидат за вицепрезидент е директорът на държавната Българска телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Другият основен кандидат за президент – бившият служебен премиер Андрей Гюров, също ще бъде издигнат от инициативен комитет. Зад неговата кандидатура застават „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Без промени в правителството засега

Иначе във вторник Румен Радев отрече слухове за предстоящи промени в правителството.

„Медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин“, каза премиерът. И добави, че „всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали“.

Похвали правителството си, че е пречупило „тренда“ с високите цени

Премиерът Румен Радев отдаде заслугата за „пречупването“ на „тренда“ с покачващите се цени на храните на правителството си. Всъщност в края на лятото цените ня някои стоки като плодове и зелечнчуци намаляват, което няма общо с управляващите.

„От самото поемане на властта ние ясно заявихме, че целта ни не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачване на цените за хранителните стоки – най-проблемният въпрос за всички български граждани. Надяваме се, че този тренд на нарастване е пречупен, няма как да не имаме предвид и цените на останалите жизненоважни стоки – няма как да влияем на цените на горивата“, каза Радев по време на брифинг за откриването на китайски завод за автомобилни части край Пловдив и след първата копка на бъдещо предприятие за производство на медицински консумативи. Той добави, че управляващите работят за по-голяма прозрачност при формирането на цените и за засилване на контрола върху необоснованите надценки.

По отношение на китайския завод за автомобили, който беше открит в индустриална зона „Тракия“ в Пловдив, премиерът каза, че новият завод е резултат от задълбочаването на отношенията между София и Пекин след подписването през 2019 г. на декларацията за стратегическо партньорство между България и Китай. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.

От изказването на Радев стана ясно, че е възложил на министъра на регионалното развитие Иван Шишков до една година да бъде готова документацията за пускане на първите магистрали на концесия. По думите му, частните компании ще отговарят както за строителството, така и за поддръжката на ключовите пътни артерии. Правителството иска да изпълни европейската директива, така че до 2030 г. да отпаднат винетките и да бъдат въведени толтакси.