Радев след КСНС: Не ме занимавайте с глупостите на Зеленски!

Настоящият премиер и бивш президент Румен Радев явно още доста го сърби егото, откакто украинският президент Володимир Зеленски го навря в миша дупка с две реплики при посещението си у нас преди повече от 3 години.

„Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове.“ Това заяви лидерът на „ПБ“ след края на Консултативния съвет по национална сигурност при президента.

„Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, резултатът е в полза на Русия, но не можем да кажем, че Русия го е направила, без да имаме доказателства. Това е една хипотеза, а когато говорим за национална сигурност, не можем да си позволим да работим с хипотези“, посочи той и добави, че ще се поиска изследване на района на ударите.

„Ще направим всичко възможно да установим какъв е бил дронът“.

„На КСНС получихме много ясни доклади, че комуникация с украинската страна какъв е бил дронът е нямало. Какво е казал Зеленски си е за негова сметка. Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Няма комуникация с украинските ВМС и служби за сигурност, в която да се е дискутирало какъв точно е дронът. Това се доложи на КСНС“, подчерта той.

„Следва да организираме именно на ниво правителство, заедно и в координация с Турция и с Румъния, ще поискаме подкрепа от партньорите в САЩ, да изследваме района на ударите, особено кораба ABLE, който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката, за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако бъдат намерени, дали тези дронове са били руски или украински“, каза министър-председателят.

Радев съобщи още, че има предложение за безвъзмездно изследване на останките на другия кораб, който потъна след атаката. Целта и там е да се установи дали могат да бъдат намерени части от дроновете.

Премиерът беше попитан и доколко България е защитена при подобен тип заплахи. В отговора си той даде пример с ресурсите, които Русия и Украйна влагат в противодействието на безпилотни летателни апарати, въпреки което атаките продължават.

„Нека да погледнем съседите. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украйна, специално от удари с дронове? Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове? Продължават да нанасят удари“, коментира той.

По думите му България ще продължи да изгражда способности за реакция в рамките на финансовите си възможности и сътрудничеството с ЕС и НАТО.

„Ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации“, посочи министър-председателят.