04.11.2026 | 10:52

Радев: Ток и парно няма да поскъпват! Пенсиите са гарантирани, въпреки тежкото наследство в бюджета

Газът скочи с 32,52%, но кабинетът обещава да защити домакинствата

Цените на електроенергията за битовите потребители и парното няма да се увеличават до края на отоплителния сезон, въпреки рязкото поскъпване на природния газ с над 32% от началото на ноември. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното заседание на Министерския съвет, като потвърди ангажимента на правителството да осигури необходимата финансова подкрепа за запазване на действащите цени.

„КЕВР е независим регулатор и за разлика от други, нашето правителство не се меси в неговата работа. Преди дни увеличиха цената на газа с 32%. Цената остава с 40% по-ниска от европейския борсов индекс“, заяви премиерът.

На 2 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 58,43 евро за мегаватчас, което представлява увеличение с 32,52% спрямо октомври. Първоначалното предложение на „Булгаргаз“ предвиждаше по-голямо поскъпване, но след настояване на регулатора дружеството включи допълнителни количества от газохранилището в Чирен, с което ограничи ценовия скок.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски вече обяви, че комисията разполага с регулаторни механизми, чрез които да предотврати увеличаване на цените на тока и парното за домакинствата от 1 януари 2027 г. Предстои тези механизми да бъдат подкрепени и финансово от държавата.

„Въпреки увеличението – заявих го ясно на МС преди седмица – правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. Цената на тока и парното няма да се увеличава“, подчерта Радев.

Още на 28 октомври премиерът обяви, че кабинетът ще осигури необходимата ликвидност във Фонда за сигурност на електроенергийната система, за да бъдат обезпечени механизмите за задържане на цените.

Радев използва началото на правителственото заседание и за категоричен отговор на твърденията, че предстоящият Бюджет 2027 ще бъде балансиран за сметка на пенсионерите. Той отхвърли обвиненията за подготвяно намаляване на пенсиите и призова политическите сили да прекратят спекулациите след приключването на предизборната кампания.

„Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани. Някои хора трябва да разберат, че предизборната кампания приключи, с с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви министър-председателят.

Още през юни правителството потвърди, че пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, а при подготовката на бюджета за следващата година отново постави социалните плащания сред приоритетите си. Наред с това кабинетът трябва да ограничи бюджетния дефицит, без да прекъсва финансирането на основните държавни системи.

Премиерът насочи вниманието и към трите доклада на Сметната палата, публикувани непосредствено преди представянето на бюджета, като определи установените проблеми като тежко наследство за настоящото управление. Според него предишната бюджетна политика доведе до финансов разгул, прикриване на дефицит над 3% и натрупване на задължения, които ще продължат да тежат върху публичните финанси през 2027 г.

Последният одит на Сметната палата действително установи сериозно увеличение на разходите за персонал и държавния дълг. За периода 2020 – 2025 г. разходите за възнаграждения нараснаха от 11,3 млрд. на 24,3 млрд. лева, или със 114%, докато държавният дълг достигна 31,43 млрд. евро в края на 2025 г. при 14,06 млрд. евро пет години по-рано.

Одиторите предупредиха, че между 87% и 93% от публичните разходи, без вноската за Европейския съюз, отиват за текущи нужди, което оставя ограничен ресурс за капиталови инвестиции. Констатациите подкрепят опасенията за нарастващ натиск върху бюджета, но твърдението за умишлено прикриване на дефицита с цел приемане в еврозоната остава политическа оценка на премиера.

„Въпреки тези наследени огромни проблеми, правителството предприема решителна крачка – към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения свръх дефицит. За подкрепа на децата, студентите, младите лекари и социално слабите. За реформа в стратегически сектори като отбрана, образование, здравеопазване, култура, иновации, спорт. За създаване на условия на инвестиции и икономически растеж“, заяви Радев.