Рая Назарян е любовница на Бойко Борисов?

Председателката на парламента Рая Назарян е любовница на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това твърди в пост в социалната мрежа бившият български посланик в Русия Илиян Василев. Той пита Борисов кога ще престане да урежда метресите си на важни държавни постове, въпреки крещящата им некадърност.
Ето какво написа Василев по повод комичния скандал с английския език на Рая Назарян:
Искам да питам Бойко Борисов – кога ще престане да трудоустройва интимните си приятелки?
Един път стомна за вода, втори път стомна за вода, аман. И всеки пък скандалите стават все по-големи. Колкото и да мобилизира ГЕРБ редиците да ги брани става смешен.
Подготвил е поредната си изгора за важен пост, за който изобщо не е готова, но скандалите, които я следват – ще избухнат като ядрена бомба. Ако си мисли, че ходи „по вода“ и може да му се размине всичко – силно греши. Особено когато става въпрос за геополитика.
Големият Брат го Следи.
