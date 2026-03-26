Ректорът на СУ уволни декана на Медицинския факултет

На негово място ще бъде назначен временно изпълняващ длъжността декан

Вечният проф. Любомир Спасов този път май наистина си отива

Ректорът на Софийския университет прекрати договорите на декана и заместник-деканите на Медицинския факултет, съобщиха от СУ.

Ректорът проф. Георги Вълчев проведе срещи с Контролния съвет и ръководството на Медицинския факултет на Софийския университет. На тях бяха обсъдени предстоящите процедури във връзка със становището на Контролния съвет, който не приема за законосъобразно свикано и проведено Общото събрание на Медицинския факултет на 24 ноември миналата година, не приема за законосъобразни проведените избори за органи на Медицинския факултет и препоръчва да бъде проведено ново Общо събрание, се казва още в съобщението.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет, проведено днес, по предложение на ректора проф. Георги Вълчев е било гласувано решение за няколко мерки, произтичащи от становището на Контролния съвет. Едната е обявяване за незаконосъобразно Общото събрание на Медицинския факултет, вкл. и избора за декан, както и възлагане на ректора да назначи временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет и да свика заседание на Общо събрание на Медицинския факултет.

„Съгласно решението на Академичния съвет на СУ ректорът прекрати договора на доц. д-р Десислава Лазарова като декан на Медицинския факултет и договорите на проф. Любомир Спасов и на проф. Геновева Златева като заместник-декани на Медицинския факултет“, пише в позицията на Университета.

В следващите дни ректорът ще издаде заповед, с която ще назначи служебен декан и ще насрочи дата за провеждане на ново Общо събрание на Медицинския факултет.

Служебният декан и председателят на Общото събрание проф. Геновева Златева ще трябва в срок от един месец да уточнят списъчния състав в съответствие с препоръката на Контролния съвет и да подготвят новото общо събрание на Медицинския факултет, на което да бъдат избрани нови органи за управление на факултета.

От април 2025 г. специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет е в процедура по акредитация. Когато Софийският университет получи и се запознае с акредитационния доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация, ще предприеме всички необходими действия за отстраняване на констатирани нередности и изпълнение на направени препоръки.