Ректорът на СУ уволни декана на Медицинския факултет

Ректорът на Софийския университет прекрати договорите на декана и заместник-деканите на Медицинския факултет, съобщиха от СУ.
Ректорът проф. Георги Вълчев проведе срещи с Контролния съвет и ръководството на Медицинския факултет на Софийския университет. На тях бяха обсъдени предстоящите процедури във връзка със становището на Контролния съвет, който не приема за законосъобразно свикано и проведено Общото събрание на Медицинския факултет на 24 ноември миналата година, не приема за законосъобразни проведените избори за органи на Медицинския факултет и препоръчва да бъде проведено ново Общо събрание, се казва още в съобщението.
На заседание на Академичния съвет на Софийския университет, проведено днес, по предложение на ректора проф. Георги Вълчев е било гласувано решение за няколко мерки, произтичащи от становището на Контролния съвет. Едната е обявяване за незаконосъобразно Общото събрание на Медицинския факултет, вкл. и избора за декан, както и възлагане на ректора да назначи временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет и да свика заседание на Общо събрание на Медицинския факултет.
„Съгласно решението на Академичния съвет на СУ ректорът прекрати договора на доц. д-р Десислава Лазарова като декан на Медицинския факултет и договорите на проф. Любомир Спасов и на проф. Геновева Златева като заместник-декани на Медицинския факултет“, пише в позицията на Университета.
В следващите дни ректорът ще издаде заповед, с която ще назначи служебен декан и ще насрочи дата за провеждане на ново Общо събрание на Медицинския факултет.
Служебният декан и председателят на Общото събрание проф. Геновева Златева ще трябва в срок от един месец да уточнят списъчния състав в съответствие с препоръката на Контролния съвет и да подготвят новото общо събрание на Медицинския факултет, на което да бъдат избрани нови органи за управление на факултета.
От април 2025 г. специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет е в процедура по акредитация. Когато Софийският университет получи и се запознае с акредитационния доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация, ще предприеме всички необходими действия за отстраняване на констатирани нередности и изпълнение на направени препоръки.
