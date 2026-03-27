27.03.2026 | 12:41

Рецидивист преби до смърт баща, опитал да защити дъщеря си от агресията му

Убиецът е бил с 2,01 промила алкохол в кръвта

32-годишен мъж с богато криминално минало от заветското село Острово е задържан за убийството на 54-годишен жител на региона, съобщиха от полицията.

Фаталният инцидент е станал късно вечерта на 26 март, след като на тел. 112 постъпил сигнал, че мъжът е нахлул в чужд дом и тормози 27-годишна жена, в която бил влюбен.

Бащата на младата жена се намесил, за да я защити, но нападателят го нападнал с юмруци и ритници.

Пострадалият е получил тежки травми и въпреки бързата реакция на екип на Спешна помощ, е починал за минути.

Тялото му е транспортирано за аутопсия в УМБАЛ–Русе.

След незабавни издирвателни действия извършителят е открит и арестуван от служители на РУ–Кубрат. При проверка е установено, че той е бил в нетрезво състояние, като дрегерът е отчел 2,01 промила алкохол.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура, а срещу задържания е образувано досъдебно производство.

Очаква се прокуратурата да поиска постоянна мярка за задържане. Агресорът е осъждан многократно за различен вид престъпления.