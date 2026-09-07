07.09.2026 | 14:41

Революция със 160 км/ч: Нидерландия пуска летяща кола през 2028 г.

За да я карат, шофьорите трябва да имат и пилотски лиценз

Летящата кола на нидерландската компания „ПАЛ – ВЕ“ (PAL-V) е с една голяма крачка по-близо до пускането си в продажба. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) даде разрешение на компанията да започне производството. Ако всичко върви по план, колата трябва да получи одобрение за полет през 2028 г., съобщава нидерландската информационна платформа „Ню“.

Компанията от Рамсдонксвер е получила т.нар. сертификат за производство от ЕААБ. С него „ПАЛ – ВЕ“ получава правото да започне реалното производство на авиационните компоненти на автомобила.

Следващата важна стъпка е одобрението на самото превозно средство. За целта „ПАЛ – ВЕ“ трябва да получи типов сертификат. Той трябва да докаже, че летящата кола е достатъчно безопасна, за да бъде използвана като въздухоплавателно средство. Компанията очаква да получи този сертификат след около година и половина.

Летящата кола ще се нарича “ПАЛ-ВЕ Либърти“ (PAL-V Liberty). Тя прилича на триколесна кола със сгъваем ротор и пропелер. На пътя се движи като обикновена кола. Който иска да се издигне във въздуха, разгъва ротора и превръща превозното средство в нещо като малък хеликоптер. Но колата не функционира по същия начин като хеликоптер. Тя не може да се вдигне вертикално нагоре. Необходима е писта за излитане и кацане.

Според „ПАЛ – ВЕ“ на пътя „Либърти“ може да развива скорост до 160 километра в час. Във въздуха превозното средство може да измине около 400 до 500 километра. За да се лети с него, освен шофьорска книжка е необходим и пилотски лиценз.

Вече има интерес към летящата кола. Според местната медия „Омруп Брабант“ „ПАЛ – ВЕ“ вече е продала първите 250 бройки. Сред тях има и поръчки от нидерландски пожарни служби. Летящият автомобил не е евтин: цената започва от около 299 000 евро без данъци и други разходи, посочва БТА.

„ПАЛ – ВЕ“ работи по летящата кола вече повече от 20 години. Според компанията тя вече изпреварва конкурентите си от Китай и Словакия.

Сертифицирането за производство обаче все още не означава, че „ПАЛ – ВЕ“ вече може да се издигне във въздуха. Първо ЕААБ трябва да одобри самия проект на летящата кола. Ако това стане, „ПАЛ – ВЕ“ очаква през 2028 г. да може да пусне в полет първите напълно сертифицирани екземпляри.