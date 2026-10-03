03.10.2026 | 22:30

Рибарската футболна гемия потъна в исландски води

Националите ни загубиха с 0:3 в Рейкявик

България загуби с 0:3 гостуването си на Исландия и така се утвърди на последно място в група 4, Дивизия С на футболната Лига на нациите. Срещата бе официален дебют на Атанас Рибарски като временен селекционер, след като Александър Димитров подаде оставка в резултат на спечелената едва 1 точка при домакинствата на Люсекмбург и Естония.

„Лъвовете“ излязоха със схема 4-3-3, като направи впечатление фактът, че повикания допълнително нападател Атанас Илиев започна като титуляр. От своя страна селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон (брат на бившия футболист на ЦСКА Гардар Гунлаугсон) не можеше да разчита на основен играч в лицето на нападателя на Лацио Алберт Гудмундсон, но за сметка на това на линия бяха Хакон Харалдсон (Лил) и Ори Оскарсон (Реал Сосиедад).

Непрестанният дъжд и вятър направиха условията за игра трудни и двата отбора в началото не поемаха излишни рискове. Пред около 30 български фенове, разпръснати из двата сектора на стадион „Лаугардалсвьолур“ националите започнаха значително по-добре в сравнение с предходните 2 срещи и на моменти се противопоставяха успешно на физическото присъствие на домакините.

В 25-ата минута Георги Русев пропусна от чисто положение, но така или иначе евентуално попадение нямаше да бъде зачетено поради засада. Домакините отговориха 5 минути по-късно, когато удар от дистанция на Андри Балдурсон бе спасен от Даниел Наумов.

Окуражавани от трибуните с прочутото „Викингско пляскане“, с което придобиха световна слава на европейското първенство преди 10 години, исландците в крайна сметка успяха да материализират териториалното си превъзходство в 37-ата минута. Тогава комбинация между двете звезди на домакините Харалдсон и Оскарсон завърши с премерен удар на последния, който се озова в българската врата.

В самия край на първата част „лъвовете“ имаха 2 шанса за изравняване, но ударите на Русев и Илиев не бяха проблем за Хакон Валдимарсон. Влизането на Емил Ценов и Мартин Петков в началото на второто полувреме не промени съществено съотношението на силите, като това се отнася и за появата на Здравко Димитров и Петко Панайотов.

Вместо това в 60-ата минута Оскарсон удвои преднината на тима си. Това се случи след триходова комбинация, започната от Харалдсон и продължена с центриране на Микаел Андерсон към голмайстора.

В 84-ата минута Оскарсон пропусна да оформи своя хеттрик от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Атанас Илиев. Ударът му от бялата точка бе майсторски избит от Даниел Наумов.

Капитанът на исландския тим обаче се реабилитира в последната минута на редовното време, пускайки извеждащ пас на Микаел Егил Елертсон, който оформи крайното 0:3. По този начин бурните исландски води, в които през столетията гибелта си са намирали стотици кораби, се оказаха пагубни за футболната ни рибарска гемия, която пое към дъното.