22.11.2026 | 21:14

Румен Радев сменя Мая Манолова с ромката Ваня Григорова

Острието на столетницата в общината Иван Таков също бил ухажван да пристане на тъмнозелените

Мая Манолова да забрави за кметския стол в София. Ново слънце огрява родината и нова звезда е в челните списъци на управляващите за кандидат за кмет на столицата – ромката Ваня Григорова. За интригата разказали пред „Уикенд” от Столичния общински съвет, ала с уточнението, че тепърва Григорова ще бъде лансирана от мнозинството и отново „издадена” на показ, за да не я забравят столичани.

Григорова, която на косъм изгуби кметския престол от десния Васил Терзиев през 2023 година, напусна БСП и стана независима в общината, но сега започнала да гравитира около „Прогресивна България”.

Според нейни съперници Ваня все по-често критикувала пертоханския кмет Васил Терзиев, за да можело мнозинството в парламента и Министерският съвет да забележат уменията й и да я издигнат идната есен за кмет на София.

Чети гидове

Григорова не била единствената, която партията на Румен Радев се опитвал да привлече в собствените си структури.

Мълвата носи, че острието на столетницата в общината Иван Таков, също бил ухажван да пристане на тъмнозелените, тъй като е обичана фигура в левицата и около него дори има кръг, който често се противопоставя на лидера Крум Зарков. На този етап обаче Таков не поддавал на натиска.

Не само Григорова е набелязана от новите управляващи за бъдещ кандидат за кмет на столицата, същото важи и за други червени активисти, които в момента също са градоначалници. Говори се, че един от тях е управникът на Русе Пенчо Милков, който не крие, че отдавна е привлечен от успехите на „Прогресивна България”, като именно с тъмнозелените ще се кандидатира и идната есен за трети мандат.

Според общински съветници партията на Румен Радев се опитва още преди местния вот да пробие в общинските съвети не само в столицата, а и в цялата страна.