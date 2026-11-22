22.11.2026 | 19:04

14-годишният от Пловдив се хвалел с убийството на майка си пред арестувани за смъртта на Георги Кузев

Арестантите подали жалби заради разказите на момчето. След сигналите те били преместени в друга килия

14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си в Пловдив на 9 октомври, разказвало с подробности за престъплението пред двама от задържаните за побоя, довел до смъртта на Георги Кузев. Тримата били настанени в едно помещение в ареста. Заради разказите на непълнолетния те подали жалби и впоследствие били преместени в друга килия, съобщава „24 часа“.

Момчето Тихомир Йорданов Кирчев и майка му Таня Митева се преместили от Стара Загора в Пловдив в края на лятото. Причината била приемането му в престижно училище в града. На 9 октомври сутринта жената го закарала до учебното заведение. Малко по-късно той се върнал в жилището и я намушкал 18 пъти с нож. След убийството изпратил видеозапис на свои съученици, за да се похвали с извършеното. След това се обадил на телефон 112 с думите: „Убих майка си!“. В апартамента разследващите открили и пентаграм, изрисуван с кръв.

След убийството момчето е направило опит да се самоубие с ловната пушка на майка си, която е била с оптичен мерник, но не успяло да я презареди, тъй като механизмът се е заключил. Младежът е в ареста от деня на задържането си. Според разследващите той е умен и манипулативен, като е давал различни обяснения за причините да посегне на майка си.

По-рано тази седмица две нови обвинения бяха повдигнати срещу част от непълнолетните, задържани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше нападнат на Младежкия хълм на 4 август. След жесток побой той бе намерен в тежко състояние и откаран в болница. Въпреки усилията на лекарите по-късно е починал. Според събраните до момента данни едно от задържаните момичета е взело личната карта на Георги и я е счупило на парчета, за да затрудни установяването на самоличността му. След жестокия побой участниците са му отнели парите. По данни от разследването с тях впоследствие са си купили дюнери и водка.