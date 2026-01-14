14.01.2026 | 20:53

Румен Радев вече говори за своя партия на антимафиотския консенсус

Според президента е възможен блокаж със служебния премиер заради злополучните промени в Конституцията

„Аз съм положил пклетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Така президентът Румен Радев отговори на журналистически въпрос дали ще участва в изборите със своя партия. По думите му след толкова много приказки явно вече има такава партия, която той определи като партия на антимафиотския консенсус и според него обединява всички демократи от ляво и от дясно.

Според него обаче управляващите трябва да се замислят какво е скъсало доверието им с гражданите и какво е противопоставило институциите.

„Ако те отстояваха както трябва националният интерес, ако уважават Конституцията, законите и разделението на властите, ако корупцията и арогантността са неприемливи за властта, а не нейн символ, тогава нямаше днес да се задава този въпрос“, заяви още президентът.

Радев подкрепи машинния вот

Президентът се застъпи за машинното гласуване с електронното отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки, за да има

Според него в обществото има антимафиотски консесусс и първата крачка за неговото реализиране са честните избори. „Наистина нашият парламент има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам парламентът да отговори на тези очаквания“, добави президентът.

Евентуален блокаж със служебния премиер

Той бе попитан кой ще бъде служебен премиенр, като посочи, че трябва да проведе беседи с евентуалните имена от „домовата книга“. „Задайте този въпрос на хората, които посегнаха върху българската конституция, за да стигнем до тази домова книга, която съвсем спокойно може да ни доведе до блокаж“, добави Радев.