17.11.2025 | 20:07

Русия със зловещо послание към Борисов и Пеевски заради „Лукойл“

Ако някой дръзне да открадне и частичка от рафинерията, ще бъде ликвидиран, предупредили от Кремъл

Зловещ конспиративен слух пусна опозицията у нас, буквално часове след като стана ясно, че „Лукойл” България ще има особен управител в лицето на Румен Спецов, пише „Лупа“. В парламентарните среди се шушука, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и партньорът му във властта Делян Пеевски получили смъртни заплахи от страна на Русия, целящи да ги откажат от видимито им желание да откраднат активите на Лукойл в България.

Според мълвата лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало били меко казано „предупредени”, че ако дръзнат да си присвоят и парченце от рафинерията, ще бъдат приключени по най-жесток начин. Заплахата дошла малко след интервюто Елеонора Митрофанова пред ТАСС. Преди седмица посланикът на Руската федерация в България заяви, че „действията на българските власти спрямо „Лукойл“ са прибързани и правно съмнителни“.

„Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент“, предупреди Митрофанова. Малко след изявлението й всички „говорители” по темата „Лукойл” омекнаха и смекчиха тона. Дори избраният за особен управител на рафинерията Румен Спецов беше доста сдържан в коментарите си. „Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали“, побърза да подчертае той.

Авторите на конспирацията стигат до крайности, като разпространяват в публичното пространство и конкретно кърваво послание, изпратено до Борисов и Пеевски. То гласи: „ако посмеят да откраднат и частица от „Лукойл“, ще бъде одрани живи с бръснарско ножче“. Каква е истината, разбира се, трудно може да се установи.

Факт е обаче, че предстоящата сделка за „Лукойл“ разтърси кошера из основи.