17.10.2026 | 12:55

“Съдът на чудесата“ върна високите продуктови такси за домакинската техника

Тричленен състав на ВАС – Виолета Главинова, Мария Николова, Мирела Георгиева – спира предварителното изпълнение на решението на правителството за изменение на размера на таксите

„Съдът на чудесата“ (ВАС) върна високите продуктови такси за домакинската електроника. Делото е образувано по жалба срещу Министерски съвет от фирми, зад които според редица разследвания и публикации като краен (скрит) собственик стои лично Христофорос Аманатидис – Таки. Така че и тук „деолигархизацията“ забускува здраво.

С определение от 06.10.2026 тричленен състав на ВАС – Виолета Главинова, Мария Николова, Мирела Георгиева – спира предварителното изпълнение на ПМС № 131 на МС от 03.09.2026 за изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Определението вече е обжалвано от МС, но засичаме известна мърлявщина – дали умишлена или не е под въпрос. Държавните юристи подписват жалбата с КЕП, чиято валидност обаче е до… 14.08.2026. И така жалбата е оставена без движение от ВАС. Доста елементарна и бакалска грешка… ако реално е грешка.

Според публикации, четирите ключови играчи в сектора са с краен прикрит собственик Таки. Именно две от тези фирми – „Грийнтех България“ и „Елтехресурс“ – подават жалбата, която спира изпълнението на ПМС за снижаването на продуктовите такси. Снижаване обратно до нормалните нива, които бяха в сила допреди кабинетът Желязков-Пеевски да ги вдигне рязко и четирикратно през лятото на 2025. А иначе за разглеждане по същество делото е насрочено чак за… 10.02.2027.

За пълнота ще добавим, че схемата с прикритата собственост систематично се реализира през годините и от най-близкия ортак на Таки, а именно лицето Делян Славчев Пеевски. И двамата, по всяка вероятност, го правят по един и същ начин – чрез т. нар. „contra letters”, които формално дават собствеността на сламени лица, но… реалният контрол остава у скрития акционер.

Тези писма са напълно невидими във всички възможни регистри – и са налични единствено на хартия в заключени каси и сейфове на адвокати и фидуциари. Често намиращи се в чужбина, особено в екзотични и затънтени юрисдикции.

Това далеч и изобщо не е първият път – и явно няма и да е последният – в който ВАС удря здраво рамо на Таки и приятели. През 2022 лично председателят Георги Чолаков върна Ами и Таки на ГКПП „Капитан Андреево“, след като кабинетът „Петков“ положи сериозни усилия да ги изрита оттам. От записан разговор между Чолаков и сенчестия брокер Веско Лютеничката разбрахме цената на тази „услуга за приятели“ – 600 хиляди „карашик“, смесени дебели пачки от левове и евро. Прокурватурата на Еми Еврото Русинова уж започна разследване, но всъщност само се чуди как (и кога) да смачка делото. От прокурор Христинка от Шесто управление, пардон Шести отдел на СГП, друго не може и да се очаква, коментира Bird.