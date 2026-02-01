01.02.2026 | 8:44

Съдията п*дераст! Рефер падна на колене и поиска ръката на гаджето си мъж

Футболният клуб "Кьолн" ги поздрави

Футболът вече не е това, което всички помнят и знаят. Интересна история от Германия влезе в спортните хроники. Футболният съдия Паскал Кайзер предложи брак на своя приятел Мориц на терена на Кьолн, падайки на едно коляно с годежните пръстени, преди двамата да се прегърнат и целунат под бурните овации на публиката.

В официална публикация в своя Instagram акаунт, Кьолн описа в детайли специалния момент: „Паскал Кайзер е съдия и огромен фен на ФК. Паскал е куиър и разкри своята ориентация преди три години. Днес той имаше специален план, който ФК Кьолн подкрепи. Паскал предложи брак на своя дългогодишен партньор на RheinEnergieStadion, но вижте сами! Поздравления и за двама ви!“

Дори без да разбирате и дума немски, емоцията е ясна, въпреки че думи като „любов“ и „мъж до мъж“ се долавят отчетливо. Подносът с бира на преден план пък добавя автентичен германски щрих към сцената.

Кайзер, който живее в Кьолн и има татуировка с герба на клуба от Бундеслигата на ръката си, разкрива своята бисексуална ориентация през 2021 г. Оттогава той си изгражда име като един от малкото открито ЛГБТК+ съдии във футбола.

В интервю за германския уебсайт за гей общността Schwulissimo, Кайзер говори защо е толкова открит за своята идентичност и връзката си с Мориц.

„Виждам това като моя мисия: да създам видимост. Да бъда глас. И да насърча хората, които все още не са достатъчно смели да говорят открито. Знам колко самотно може да бъде да си мислиш, че си единствен. Не искам никой повече да се чувства по този начин.“