Сарафов за Петрохан: Шокиран съм, става дума за педофилска мрежа

Дейността на организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, действала в района на хижа „Петрохан“, е шокираща. Това коментира представящият се за главен прокурор Борислав Сарафов.

В началото на седмицата се разбра, че трима души от организацията са били убити в района на хижата. След това стана ясно, че те са се представяли за рейндържи, обикаляли са въоръжени и са обяснявали, че пазят защитената природна зона. Освен това са организирали курсове за деца. На въпрос към Сарафов дали говори за педофилска мрежа той заяви:

„Напълно вярно ме разбирате, точно това имам предвид„.

И.ф. Главният прокурор заяви още, че работи по криминални дела от над 30 години и е видял много неща, но тази история го е шокирала.

„Очевидно дейността трябва да бъде основно проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер, които са били предоставени от своите родители, което за мен е фрапиращо, на хората, които участват в тази организация„, заяви той.

Според него родители са отказвали и дори саботирали разследвания и така пречели да се съберат годни доказателства срещу убитите.

„Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща, но за съжаление животът по някой път предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала „Туийн Пийкс“. Тук се намираме пред един „Туийн Пийкс„, каза още той.

Шефът на ДАНС Деньо Денев пък разказа, че още преди две години е проверявана дейността на агенцията. Тъй като имало данни за престъпления, материалите били предадени на прокуратурата.

Продължава издирването на Ивайло Калушев, собственик на хижата и имота около нея. Има подозрения, че той може да не е между живите. Сарафов заяви, че ден преди убийствата той е изпратил на майка си съобщение, от което може да се направи извод, че се готви да се самоубие.

Разследването все още е в ранен етап, предстои изготвянето на множество експертизи. Трябва да се изследват намерените на място оръжия, както и да се изчакат резултатите от аутопсиите на убитите. Според неофициална информация това са управителят на частната агенция Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Последните двама официално не са част от агенцията, но са в управата на друга организация заедно с Иванов – Българска асоциация по екстремни спортове.

Сарафов коментира още, че е абсолютно ненормално една частна организация да е иззела държавни фунцкии. Той насочи въпросите за това към бившия екоминистър Борислав Сандов, подписал споразумение с организацията през 2022 г.

Кметът на София Васил Терзиев също се включи с коментар по темата. Повод за това е информацията от сваления сайт на организацията, според която той е бил спонсор на частната Национална агенция за контрол на защитените територии. С пос във Фейсбук той обяви, че е познавал убитите, дарил е на организацията по банков път пари за електрически мотори, с които да се придвижват безшумно. Освен това, според него, от дейността им е имало преки ползи за природата, помагали и на Гранична полиция за противодействие на мигрантски канали.

„Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите – лично. И преживявам това, което се случи”, пише Васил Терзиев. И добавя, че информацията за паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации се използва “по учебник, по най-добрите КГБ методи” и за “24 часа се сглобява „история“, която после се лепи на мен: анонимен профил – удобен говорител – жълти медии – национален ефир”. “Една и съща схема. Без факти. Без срам. Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен”, коментира кметът на София. Според него от организацията са спрели бракониерски набези в планината, както и незаконното изсичане на дървета, бори ли се “за опазване на 200–300-годишна букова гора – гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена„.

Терзиев заявав, че дейността на частната организация се извършвала с “разрешение от МОСВ и в рамките на закона”.

„Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите. Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора. Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи. Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия. Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг„, казва Васил Терзиев.

И добавя, че хората от организацията били хора, „които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина„, „най-добрите пещерняци в България и „едни от най-добрите пещерни водолази в света„. Описва ги като „хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота – над и под земята„.

„Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи. Всичко друго е клевета – особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита. А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни – безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите. Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг„, коментира Васил Терзиев.

И продължава:

„Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина. И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем. И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро„.