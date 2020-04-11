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САЩ вече са държавата с най-много жертви В Cъeдинeнитe щaти кoрoнaвируcът e убил 19 666 души, в Итaлия – 18 848, a в Иcпaния – 16 353

Радев на живо по Btv? Часовникът отзад показва друго… БТВ пуснаха разговор на запис или на Дондуков 2 не са си сверили часовника?