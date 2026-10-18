18.10.2026 | 10:30

Семейството, за което никога не сте чували, от което произлизат всички крале на Европа днес: Крал Чарлз III е част от него

Династията Олденбург е от блатистите земи на северозападна Германия

Малко известно благородническо семейство е това, от което произлизат всички днешни крале на Европа. Включително крал Чарлз III на Обединеното кралство

Вероятно не сте чували за династията Олденбург. Тя е започнала като династия на графове от блатистите земи на северозападна Германия. През вековете членовете му са ставали крале и императори на Дания, Норвегия, Швеция, Русия, Великобритания и Гърция, а сред потомците му са крал Чарлз III, както и новият крал на Норвегия, Хокон VIII, пише Newsweek.

Династията Олденбург, семейството, от което произлизат всички европейски монарси днес

Повечето от нас могат да изброят великите кралски династии на Европа: Бурбон, Хабсбург, Хоенцолерн, Плантагенет, Стюарт, Романови и Уиндзор.

Много по-малко са чували за династията Олденбург, въпреки че малко семейства са оставили толкова дълбок и траен отпечатък. Чрез дълга поредица от бракове, династията Олденбург се е разпространила из целия северен континент.

В различни периоди от историята те са заемали троновете на Швеция, Дания, Норвегия, Русия и Обединеното кралство и дори са стигнали до Гърция, страна, далеч от техните скандинавски родини.

Две имена в този известен списък са по-близки до династията Олденбург, отколкото може да изглеждат.

Последните императори на Русия произлизат от един от нейните клонове, а настоящият крал Чарлз III произлиза от друг клон, по бащина линия.

Въпреки че е глава на династията Уиндзор, настоящият монарх на Великобритания, чрез баща си, принц Филип, е и член на династията Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург, клон на династията Олденбург, който произлиза от крал Кристиан III на Дания (1534-1559).

Историята започва през Средновековието, приблизително 25 години след нормандското завладяване на Англия през 1066 г.

През 1091 г. в документ за първи път се споменава граф Олденбург.

Името му е било Егилмар I, изписвано още като Елимар I, и е управлявал малка блатиста територия по поречието на река Хунте в Долна Саксония, в днешна северозападна Германия, пише labrujulaverde.com.

Той се появява като свидетел в правен документ, издаден от архиепископ Лимар от Хамбург-Бремен.

Втори документ, от 1108 г., документира, че той току-що е бил приет в молитвено братство в абатство Ибург.

Текстът го описва на латински като „comes in confinio Saxonie et Frisie potens et manens“, което означава „могъщ граф, живеещ на границата между Саксония и Фризия“.

Фризия е крайбрежният регион, разположен по-на запад, по протежение на Северно море.

През същия период за първи път в документи се появява замъкът Олденбург, семейната резиденция.

Построена около 1100 г., оригиналната сграда е била заобиколена от наводнен ров и е контролирала търговските пътища между Вестфалия и Източна Фризия. Вече не съществува в оригиналния си вид.

Той е превърнат в неоренесансов дворец, в който днес се помещава Държавният музей на изкуствата и културната история на Долна Саксония.

Егилмар бил женен за благородничка на име Риченца, с която имал три деца: Кристиан, Егилмар II и Гертруд. Имал и брат, Гизелберг, който бил духовник.

Големият възход на семейството започва през 1448 г., пет години преди османците да завладеят Константинопол.

През тази година граф Кристиан от Олденбург е избран за крал на Дания. По това време датските крале все още са били избирани, вместо автоматично да наследяват короната.

Първи граф на Олденбург, споменат за първи път през 1091 г.

Две години по-късно Кристиан е избран и за крал на Норвегия, а след още седем години – за крал на Швеция.

Трите държави са обединени от 1397 г. под Калмарската уния, общ политически блок, така че Кристиан по същество поема короната, споделена от трите кралства.

Правото на Кристиан на трона идва от майка му, Хедвиг фон Холщайн, която му дава пряко право чрез семейно потекло.

Това наследство свързва и графство Холщайн с Дания, заедно с херцогство Шлезвиг, територия, управлявана от херцог, което Кристиан получава през 1460 г.

И двете територии са били разположени по протежение на сегашната граница между Германия и Дания. Идеята е била изразена в мотото „Up ewig ungedeelt“, което означава „завинаги неразделен“.

Друга територия, собствено графство Олденбург, е наследена от Кристиан от баща му Дитрих, но той я предава на по-малкия си брат Герхард.

По този начин главният клон на династията останал на трона на Дания, докато второстепенният клон запазил семейното графство. Вторичният клон изчезнал през 1667 г. и графството се върнало към главния клон.

През вековете семейството се разделя на няколко второстепенни клона. Най-старият, Олденбург-Делменхорст, държи графство Олденбург до неговото изчезване през 1667 г.

Клонът Холщайн-Готорп дава на Швеция крале между 1751 и 1818 г., а на Олденбургското херцогство – херцози от 1770-те до 1918 г.

През 1818 г. шведската корона преминава в ръцете на семейство Бернадот, основано от маршал на Наполеон, ценен за това, че е пазел дистанция от императора.

Шведската линия Холщайн-Готорп изчезва през 1877 г. със смъртта на последния мъжки потомък на крал Густав IV Адолф, детрониран през 1809 г.

Свързана линия, Олденбург-Готорп, е резултат от разделянето на Шлезвиг-Холщайн между синовете на Фридрих I от Дания. Това в крайна сметка допринася за възкачването на Карл Петер Улрих на руския трон като Петър III.

Неговите потомци управлявали Русия под името Романови-Холщайн-Готорп до разпадането на монархията през 1917 г.

Сред най-известните личности от този период са съпругата на Петър III, Екатерина Велика, която царува от свое име след него, както и Александър I и Николай II, последният император на Русия.

Клонът Глюксбург заема трона на Дания през 1863 г. с Кристиан IX. От него произлизат кралските семейства на Дания, Гърция, Норвегия и Великобритания, до голяма степен благодарение на стратегията на Кристиан.

Той се стремял да свърже семейството си с всички тези династии чрез браковете на децата си. Тази стратегия му спечелила прякора „тъст на Европа“.

Дъщеря му Александра става кралица-консорт на Великобритания, титлата, дадена на съпругата на крал, като съпруга на Едуард VII, синът на кралица Виктория.

Друга дъщеря, Дагмар, става императрица на Русия чрез брака си с Александър III, а синът им ще стане Николай II.

Синът му, Уилям, е избран за крал на елините, както са били наричани гърците по онова време, и царува под името Георг I от Гърция.

Ето защо членове на династията Олденбург все още са на тронове днес.

Егилмар I е най-известният пряк мъжки прародител, тоест линията, която се предава от баща на син, на двама крале, все още управляващи трона: Чарлз III и Хокон VIII от Норвегия.

Крал Фелипе VI Испански също е роднина на това семейство: майка му, кралица София, е сестра на Константин II, който е правнук на Джордж I.

Превод: Елена Симеонова