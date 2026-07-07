07.07.2026 | 20:45

Епичен мач между Египет и Аржентина!

Исторически обрат на Световното - от 0:2 до 3:2 в самия край! Аржентина напред - Меси главен герой

Аржентина оцеля на Световното първенство след феноменален обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет на осминафиналната фаза.

В спиращ дъха сблъсък световните шампиони изоставаха с два гола до 79-ата минута, но за 13 минути обърнаха изцяло развоя и спечелиха още в редовното време.

Лионел Меси отново беше в центъра на събитията и изпусна дузпа преди почивката, но после се реваншира по най-добрия начин с гол и асистенция.

Енцо Фернандес пък донесе победата на своите в добавеното време.

Мачът беше изключително вълнуващ и се игра на вихрена скорост.

Египет откри в 15-ата минута, когато Атия центрира отдясно и Ясер Ибрахим се разписа с глава.

Световните шампиони реагираха бързо и само няколко минути по-късно стигнаха до дузпа за нарушение срещу Таляфико.

Меси застана зад топката, но изпълни разочароващо и Шобеир спаси удара му.

Така голямата аржентинска звезда пропусна втора дузпа на този Мондиал и общо рекордна четвърта в историята на световните първенства.

До почивката Аржентина профука още няколко възможности – египетският вратар направи спасявания срещу Алексис Мак Алистър и Хулиан Алварес, а Меси удари греда от фал.

През втората част Египет показа колко е опасен на контраатаки и в 58-ата минута прекрасна контраакция завърши с гол на Зико.

ВАР обаче се намеси и попадението беше отменено за нарушение срещу Лисандро Мартинес при атаката.

В 67-ата минута Хасан отново проби при бързо нападение и подаде на Мостафа Зико, който пак порази вратата и този път попадението беше признато – 2:0 за Египет.

Аржентина наложи свиреп натиск и се върна в двубоя в 79-ата минута, когато след центриране на Меси Кристиан Ромеро отбеляза с глава.

„Фараоните“ вече трудно излизаха от своята половина и само 4 минути по-късно резултатът беше изравнен.

Аржентинският капитан за кой ли път се оказа на точното място и със свиреп удар направи 2:2.

Развръзката настъпи в 92-рата минута, когато резервата Лаутаро Мартинес проби по десния фланг при контраатака и центрира перфектно, а Енцо Фернандес с глава завърши обрата за „гаучосите“.

Египтяните претендираха за нарушение срещу Салах преди началото на атаката, но претенциите им не бяха уважени.

Така Аржентина продължава напред и очаква Швейцария или Колумбия на четвъртфинала.

Меси пък отново поведе при голмайсторите на шампионата с 8 гола – един повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд.