05.10.2026 | 10:08

Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка заради турските мантинели

Некачествените съоръжения са произведени от фирма „Карач“

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя Румен Радев в петък.

По информация на Института за пътна безопасност Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с последващите действия на регионалния министър Иван Шишков. Той е притискал ръководството на държавното дружество да монтира съоръженията без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.

Мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.

Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, а въпросите вече не са само към министър Шишков.

Очаква се и оставката на председателя на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров по същите причини.