Шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка заради турските мантинели

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя Румен Радев в петък.
По информация на Института за пътна безопасност Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите и с последващите действия на регионалния министър Иван Шишков. Той е притискал ръководството на държавното дружество да монтира съоръженията без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.
Мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.
Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, а въпросите вече не са само към министър Шишков.
Очаква се и оставката на председателя на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров по същите причини.
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