20.11.2026 | 17:03

Синът на Слави Бинев проговори за убийството и разкри скандална връзка в битката за федерацията по таекуондо

На заседание се появил и представител на съпругата на обвиняемия Еюп Темиз

Синът на убития бивш евродепутат и председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев отправи тежки обвинения към част от хората, с които баща му е работил години наред. В емоционално интервю Калоян Бинев разказа за трагедията в семейството си, борбата за власт във федерацията и появата на пълномощно от съпругата на обвиняемия за убийството Еюп Темиз, предава БЛИЦ.

Калоян Бинев, който също е европейски шампион по таекуондо, заяви, че е дълбоко разочарован от действията на представители на досегашното ръководство на спортната организация. Според него политиката и личните амбиции са изместили уважението към паметта на баща му.

В интервюто Калоян Бинев посочи имената на Димитър Михайлов, свързан с клуб „Рамус“, и Димитър Аврамов. По думите му двамата са започнали разговори за новото ръководство непосредствено след убийството на Слави Бинев на 24 октомври.

„Изключително съм обиден, че след такава трагедия, в деня на убийството, едни хора излизат и правят заявки да вземат място“, заяви синът на убития спортен ръководител.

Той твърди, че Михайлов е бил представян като бъдещ председател на федерацията, а Аврамов като кандидат за изпълнителен директор.

Според Калоян Бинев това е неуважение към семейството и към работата на баща му. Той обвини опонентите си и в опити да си припишат заслуги за успехите на българското таекуондо, сред които олимпийският медал на Кимия Ализаде и световното отличие на Владимир Далаклиев.

Кандидатурата на Димитър Михайлов за председател на федерацията е публично обявена. Той от своя страна поставя въпроси за прозрачността на управлението и процедурите за предстоящия избор.

Едно от най-сериозните твърдения на Калоян Бинев е свързано с Ния Темиз, съпруга на турския гражданин Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев.

По думите му на заседание на федерацията се е появил адвокат с пълномощно от Ния Темиз, която е била член на управителния съвет, допълва той.

Калоян Бинев твърди, че представителят е действал в подкрепа на групата около Димитър Михайлов и Димитър Аврамов. Той споменава и името на Росен Михайлов.

Присъствието на представител с пълномощно от Ния Темиз е отразено и в информация за заседанията на федерацията от 20 ноември. Не е представено независимо потвърждение на твърденията на Калоян Бинев относно това кой е организирал участието на адвоката и в чий интерес е гласувал той.

Синът на Слави Бинев постави публично въпроси за отношенията между участниците в спора за ръководството. В интервюто той изрази и подозрения, свързани с убийството. Към момента няма обявени доказателства, които да свързват Димитър Михайлов, Димитър Аврамов или Росен Михайлов с престъплението.

Най-тежката част от разговора беше разказът за минутите след стрелбата в дома на Бинев в столичния квартал „Павлово“.

Калоян си спомни как близък на семейството му се обадил с новината, че баща му е застрелян. Той веднага пристигнал в къщата и заварил сцена, която, по собствените му думи, никога няма да забрави.

Разказа, че баща му лежал в кабинета, а майка му била в шок. Жената се прибрала от магазина малко след стрелбата и заварила съпруга си тежко ранен.

„В момента, в който влязох в къщата, майка ми припадна в ръцете ми“, сподели Калоян Бинев.

Той описа и болката от загубата на човек, когото семейството възприемало като своя опора, а българското таекуондо познаваше като дългогодишен ръководител.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври 2026 година. За убийството е обвинен Еюп Темиз, който остава в ареста след решение на съда от 5 ноември.

Според съобщеното от прокуратурата разследването е установило един предполагаем пряк извършител. Първоначално полицията задържа трима души, но обвинение за убийството беше повдигнато единствено на Темиз.

Връзките между семействата Бинев и Темиз са били дългогодишни. Прокуратурата потвърди, че съпругата на обвиняемия е имала бизнес отношения със Слави Бинев.

Калоян Бинев призова разследващите и съдебната система да изяснят всички обстоятелства около престъплението и да осигурят справедливост за семейството му.

Междувременно Българската федерация по таекуондо продължава подготовката за избор на ново ръководство. След проведените на 20 ноември заседания на два управителни съвета беше обявено, че изборът на председател е насрочен за 19 декември.