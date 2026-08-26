26.08.2026 | 11:34

Скандал! Трима бивши главни прокурори лобирали за свои хора в новия ВСС

Това са Сотир Цацаров, Иван Гешев и Борислав Сарафов, обяви депутатът от ПП Велислав Величков

Сотри Цацаров и Иван Гешев

Трима бивши главни прокурори – Сотир Цацаров, Иван Гешев и Борислав Сарафов, лобират за свои аватари при номинациите на професионалната квота за членове на Висшия съдебен съвет. Тези лагери ще бъдат в съперничество помежду си, ще разделят гласовете и тогава парламентарната квота ще се яви решаваща.

Това обяви депутатът от „Продължаваме промяната“ и лице на инициативата „Правосъдие за всеки“ Велислав Величков в ефира на Нова тв.

В момента тече процедура по номинациите. За прокурорите вече приключи, за съдиите срокът е 6 септември. Колегиите във ВСС се формират от две квоти – професионална (магистрати избрани от магистрати) и парламентарна (юристи избрани от Народното събрание). Съдиите избират от своя състав 6-има членове на ВСС за съдийската колегия. Прокурорите избират от своя състав 4-ма. Следователите – един член за прокурорската колегия. Парламентарната квота излъчва представители с мнозинство от поне 2/3 (160 депутати). Парламентът избира 11 членове, от които 6 – за съдийската колегия, и 5 – за прокурорската.

„Има три лобита – трима бивши главни прокурори и един бивш председател на върховен съд (става дума за Георги Чолаков) обикалят цялата страна и оказват сериозно влияние върху избора на професионалната квота. Лагер на Сотир Цацаров, лагер на Борислав Сарафов и лагер на Иван Гешев. Като има и четвърти път – новата асоциация на прокурорите около Владимир Николов. Играят по собствена писта и там има най-много независими кандидати“, отбеляза Величков.

По думите му, когато трите лагера се срещнат на терен, те ще разпределят гласовете. Депутатът не изключва, въпреки опитите за контролиран избор, да има независими прокурори от професионалната квота.

„Зависими ще има със сигурност. Но в бъдещата Прокурорска колегия тези лагери ще бъдат в съперничество помежду си, ще разделят гласовете и тогава парламентарната квота ще се яви решаваща“, обясни Величков.

Според нето големият тест пред „Прогресивна България“ е в новия ВСС „да влязат независими, почтени, смели хора в Прокурорската колегия, за да не се позволи никой главен прокурор или лидер на мнение да формират решенията“.

Преди Велислав Величков и правосъдният министър Николай Найденов намекна за опити за кодруване сред прокурорите.

„Има сигнали за неправомерно влияние върху магистрати заради избора на ВСС. Ако някой си мисли, че в следователски кабинет може да се подреждат номинации, да знае, че това не остава незабелязано“, коментира министърът.

Обвинител №1 и шеф на националното следствие беше Борислав Сарафов. След отказа си да е и.д. главен прокурор Сарафов се върна в НСлС.