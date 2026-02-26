26.02.2026 | 10:32

Скандал в ефира заради Борислав Сарафов

Пламен Киров и Велислав Величков се сблъскаха по темата за ВСС и самозванеца, узурпирал поста главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) се събира на заседание днес. То бе свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов с една-единствена точка в дневния ред – определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Изборът предизвика скандал между адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ и преподавателя по конституционно право проф. Пламен Киров, а арена на сблъсъка бе ефира на Нова телевизия. Основният въпрос на спора бе дали процедурата по неговото назначаване отговаря на закона. На този фон се проведе протест срещу настоящия изпълняващ функциите главен прокурор.

Величков заяви, че според него настоящата ситуация представлява институционален проблем: „Още на 16 юни 2023 г., по-малко от 24 часа след освобождаването на господин Гешев, пленумът на ВСС трябваше да избере изпълняващ функциите главен прокурор. Вместо това изборът беше оставен на прокурорската колегия. Конституционно това е проблем, защото главният прокурор се избира от пленума“.

Той подчерта, че изпълняващият функциите има същите правомощия като титуляра, но се избира за ограничен период – по закон на всеки шест месеца: „Стигаме до абсурда, че ако няма нов избор, един човек може да остане безсрочно в тази позиция, избран от своите подчинени. Това е изкривяване на логиката на Конституцията“.

Проф. Киров отговори, че след конституционните изменения от 2015 г. кадровата власт е разпределена между колегиите във ВСС.

„Пленумът има ограничени функции – той предлага назначаването на титулярите. Кадровата функция се осъществява от двете колегии. Съдийската колегия избира изпълняващ длъжността председател на ВАС, а прокурорската колегия – изпълняващ функциите главен прокурор“, обясни той.

Според него изборът в рамките на прокурорската колегия не представлява нарушение на процедурата.

Величков определи практиката като неравнопоставено прилагане на закона: „Съдийската колегия прилага закона. Прокурорската колегия го тълкува, а тя няма право на това. Това е като двуликия Янус – две ръце на едно тяло, но действат различно. Недопустимо е“.

Той добави, че според него ВСС действа извън мандат и в противоречие с решения на Съда на ЕС. „Ако се спази решението на СЕС, ВСС трябва незабавно да спре да изпълнява кадрови функции и дисциплинарни производства. Де факто съществува, но де юре е в нарушение“, смята Величков.

Проф. Киров възрази, че само Конституционният съд може да дава автентично тълкуване на Конституцията, а законите могат да се тълкуват от институциите, които ги прилагат.

„Всеки, който прилага закона, го тълкува. Ако има противоречива практика – върховните съдилища дават тълкуване. Народното събрание може да даде автентично тълкуване. Но ВСС не е орган, който произвежда задължително тълкуване“, посочи той.

Двамата се противопоставиха и по въпроса защо не е потърсено автентично тълкуване от парламента.

Разговорът премина и към напрежението в самата прокурорска система, след като 15 прокурори публично защитиха свой колега, отстранен от настоящото ръководство.

Величков видя в това знак за вътрешно разместване: „Никой не трябва да козирува на никого. Трябва да се спазва законът. Но факт е, че излизат публични позиции от прокурори – нещо, което рядко се случва“.

Проф. Киров обаче постави въпроса по-широко: „Не трябва да героизираме един прокурор и да демонизираме институцията. Ако има нарушения – те се проверяват. Но позиция на група прокурори сама по себе си не означава институционален бунт“.

В края на разговора двамата се съгласиха, че политическото влияние в прокуратурата е хроничен проблем.

Величков заяви: „Политиката при всички главни прокурори започва от началото на мандата им. При някои свършва по-рано, при други продължава до края. Прокуратурата трябва да излезе от политическия терен“.