Слави бесен: Това долно ограбване трябва да спре

Погледнах в сайта на КЗП и това, което видях, ме шокира. Това, което видях, би шокирало всеки нормален човек. Не се изразявам правилно. Това, което видях, би ужасило всеки нормален човек. Разликата между доставната цена и цената, на която продават хранителните вериги, е 140% за някои продукти, изчислено сега, през октомври месец.
Давам примери, още веднъж казвам, че това е от сайта на КЗП:
* краве масло – 141% надценка;
* сирене – 133% надценка;
* домати – 127% надценка;
* кашкавал – 106% надценка;
* кромид лук – 102% надценка;
* кисело мляко – 99% надценка…
Брутални цени, които ни заобикалят и имат своето обяснение, и то видимо е в наглостта, безочието и смазващата алчност на търговците. И следващата причина, безусловно, е абсолютната импотентност на държавната власт. Това не се търпи и не трябва да се търпи.
Ще ви дам пример с Гърция. И там хранителните вериги бяха нагли и алчни, но държавата с нейните възможности, държавен апарат, контролни органи наложи огромни глоби и санкции на самозабравилите се хранителни вериги и те бяха принудени тихо, кротко и омърлушено да отидат при въпросните държавни органи, отбелязвам, на Гърция, и свалиха цените. Давам пример: на едната верига, която се казва „Склавенитис“, глобата ѝ е 1 440 000 евро, а глобата на „Лидл“, която я има и в България, глобата ѝ е 805 340 евро.
Вие чули ли сте някоя голяма търговска верига в България да е глобена? Аз чух от правителството само за „кошница с грижа“, от която явно няма никакъв ефект – нито има кошница, нито има грижа, защото държавната власт гузно мълчи по този въпрос.
Добре бе, не може ли като в Гърция? Това долно ограбване трябва да спре. Мои служители бяха в Италия и възмутено ми съобщиха, че маслото в центъра на Рим, в скъп магазин, е по-евтино, отколкото в България. Сигурен съм, че и вие имате много примери в тази насока.
Трябва да се ядосаме, това е единственият начин. Никой в тая държава не разбира от нищо друго освен от гняв.
Слави Трифонов
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