18.08.2026 | 11:09
Смъртта на Хейдън Панетиър: Откриха антидот срещу фентанил в дома й
Бившата половинка на Кличко е получила сърдечен арест след предозиране с наркотик, според обаждане до Спешна помощ

Narcan, медикамент, използван за спешно противодействие при предозиране с опиоиди, включително фентанил, е бил открит в апартамента, в който е починала актрисата Хейдън Панетиър, съобщава TMZ.

Спреят е намерен върху матрак в жилището тип „лофт“, в което 36-годишната звезда от сериала „Герои“ е пребивавала временно. Панетиър е починала в неделя, след като е била открита в безсъзнание.

Все още не е ясно дали Narcan е бил използван в опит да бъде спасен животът на актрисата. По-рано беше публикуван запис от обаждане на телефон 911, според който Панетиър е изпаднала в сърдечен арест след предполагаемо предозиране.

В понеделник от шерифската служба на окръг Грийнвил съобщиха, че аутопсията на актрисата е приключила. При нея не са установени следи от травми по тялото ѝ.

Причината и начинът на смъртта обаче все още не са окончателно установени. Предстоят допълнителни изследвания, а главният заместник-коронер Шелтън Ингланд е заявил пред Daily Mail, че е твърде рано да се коментира версията за смърт вследствие на употреба на наркотици.

Разследващите органи и съдебният лекар продължават да работят по случая. По предварителни данни няма индикации за насилствена смърт или други подозрителни обстоятелства.

Коронерската служба съобщи, че Панетиър е била открита „в безсъзнание в жилището, в което временно е пребивавала“.

Съсед на Панетиър разказа за хаоса, който се е разразил в сградата след откриването на актрисата.

Майкъл Лий, който живее в комплекса Judson Mill Lofts, твърди, че след като Панетиър вероятно е припаднала в един от апартаментите, в коридора е настъпила голяма суматоха.

„Коридорите са доста кухи и шумът се разнася навсякъде. Просто чух, че някой е колабирал“, разказва Лий пред местната телевизия WYFF.

По думите му впоследствие се е говорело за сърдечен арест, но той подчертава, че не може да потвърди информацията и я е чул от други хора.

В запис от обаждане на телефон 911, направено в 13:51 ч. в неделя, диспечер описва състоянието на актрисата като „сърдечен арест“.

Малко по-късно се чува и друг диспечер, който посочва, че става дума за предполагаемо предозиране в дома.

Панетиър, която е трябвало да навърши 37 години този петък, е обявена за починала на място в 14:32 ч. – малко повече от 40 минути след първото обаждане на спешния телефон.

Според информацията Панетиър и бившият ѝ приятел Брайън Хикърсън, който работи като агент на недвижими имоти, са пътували от Лос Анджелис до Южна Каролина ден преди смъртта ѝ.

Хикърсън е родом от Грийнвил, сочат публични документи. Не е ясно дали двамата са били в града, за да посетят неговото семейство.

По същото време колегата на Панетиър от сериала „Nashville“ Чарлз Истън е имал участие в The Foundry – музикална сцена, разположена в същия комплекс – в петък вечер като част от турнето си Carolina Tour.

Judson Mill Lofts се помещава в бивша текстилна фабрика, построена през 1912 г., която наскоро е превърната в жилищен комплекс. В него има апартаменти от типа студио, както и жилища с до три спални.

Смъртта на Хейдън Панетиър беше потвърдена от неин представител. Семейството ѝ я описа като „невероятна светлина“, която е донесла неизмерима любов и радост на всички, които са я познавали.

В изявление баща ѝ Скип Панетиър написа: „С дълбока тъга споделяме трагичната загуба на нашата любима Хейдън.“

Той допълни, че тя е била „невероятна светлина и природна сила“, която е дарявала „неизмерима любов и радост“ на близките си, както и на милионите зрители, които са я гледали на екрана.

Бащата на актрисата помоли семейството да получи необходимото лично пространство, докато близките ѝ се опитват да осмислят „тази невъобразима загуба“.

Разследването на смъртта на Хейдън Панетиър продължава. Към момента версията за предозиране остава непотвърдена, а окончателната причина за смъртта ще бъде установена след приключването на всички експертизи.

Тази година актрисата разкри, че се е борила със следродилна депресия и зависимост, които според нея са довели до решението ѝ през 2018 г. да се откаже от попечителството над единственото си дете – дъщеря ѝ Кая Евдокия Кличко, която има от бившия си партньор Владимир Кличко, украинския професионален боксьор.

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