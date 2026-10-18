18.10.2026 | 10:51

Социален взрив: Европа пламна заради поскъпването на живота (видео)

И Белгия въстана. В Албания е страшно. Демонстрации в Португалия и Италия

Протести срещу растящите разходи за живот, проблемите в образованието и жилищната криза обхванаха няколко европейски държави в събота, 17 октомври 2026 г. Във Франция и Белгия демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията, а в Португалия десетки хиляди хора излязоха по улиците срещу високите жилищни разходи и натиска върху доходите.

Протестите във Франция започнаха още през септември с недоволството на ученици заради недостига на учители и лошите условия в училищата. Постепенно движението се разшири и обедини студенти, синдикати и представители на движението на „жълтите жилетки“ около искания за по-добри обществени услуги, по-високи доходи и мерки срещу поскъпването на живота като цяло.

В отделните държави недоволството има различни проявления. В Белгия студентите се противопоставят на увеличаването на разходите за образование и на реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висше образование. В Португалия водещ проблем е жилищната достъпност, докато в Италия се стигна до безредици по време на демонстрации срещу високите разходи за живот.

В Албания протестиращите настояват за оставката на премиера Еди Рама. Протестите в страната първоначално започнаха през лятото заради споразумението на правителството на Рама за строителство на луксозен курорт на дъщерята и зетя на американския президент Доналд Тръмп. Сега проблемите в образованието и разходите за живот са основен източник на недоволство.

На места протестите бяха съпроводени от палежи, вандализъм и сблъсъци с органите на реда. Във Франция властите съобщиха за най-малко 272 арестувани, а полицията използва сълзотворен газ срещу демонстранти, съобщава Ройтерс. В Белгия също бяха използвани сълзотворен газ и водни оръдия, добавя информационната агенция.

Франция: стотици арестувани след сблъсъци с полицията

Във Франция демонстрациите в събота прераснаха в сериозни безредици в няколко града. По данни на Министерството на вътрешните работи най-малко 272 души са били арестувани след инциденти в Париж, Марсилия, Тулуза, Анже и Лион, съобщава Ройтерс.

В Париж полицията на няколко пъти използва сълзотворен газ, а демонстранти нанесоха щети на магазини и автомобили. В Лион беше подпален туристически офис, а в Марсилия сградата на кметството беше обект на вандализъм. За инциденти в Гренобъл съобщава и Euronews, според чиято публикация протестиращи са проникнали за кратко в сградата на кметството.

Френският синдикат CGT оценява броя на участниците в демонстрациите в страната на около 800 хил. души. Министерството на вътрешните работи не е публикувало собствена оценка за общия брой протестиращи, уточнява Ройтерс.

Действията на полицията във Франция станаха обект на критики. В материал от 16 октомври АП съобщава за ранени ученици и разследвания по сигнали за полицейско насилие. Според агенцията използването на средства за разпръскване на демонстрации и тежките наранявания на непълнолетни са засилили общественото недоволство от начина, по който властите реагират на протестите.

Белгия: сблъсъци в Брюксел заради образованието

Няколкостотин предимно млади хора протестираха в центъра на Брюксел в събота, като част от демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията. Служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, а някои протестиращи преобърнаха автомобил, съобщава Ройтерс.

Демонстрация се проведе и в Лиеж, където студенти протестират срещу проблеми във френскоезичната образователна система. Основно се посочват по-високите разходи за обучение и трудния достъп до учебни материали.

Белгийският вътрешен министър Бернар Кентен писа в социалната платформа X, че ситуацията вече не представлява обикновен протест, а насилие, и обеща да бъдат предприети необходимите мерки за възстановяване на обществения ред.

Португалия: десетки хиляди протестираха срещу жилищната криза

Десетки хиляди хора преминаха през центъра на Лисабон в събота, за да протестират срещу поскъпването на живота и задълбочаващата се жилищна криза. Най-голямата синдикална конфедерация в страната CGTP организира демонстрацията. Полицията не е предоставила оценки за броя на участниците.

Протестиращите заявяват, че заплатите не успяват да догонят разходите за жилища и останалите ежедневни нужди. Демонстрацията увеличава натиска върху дясноцентристкото правителство в момент на растящо обществено недоволство от цените и достъпността на жилищата, пише Ройтерс.

Цените на жилищата в Португалия са се удвоили от 2017 г. насам, което задълбочава кризата с достъпността.

Протестът се проведе след дни на напрежение, включително премахването на палатков лагер на активисти за правото на жилище в Порто при полицейска операция в ранните часове на понеделник.

Италия и Албания: недоволството се разширява

В Италия демонстрация срещу високите разходи за живот в Милано прерасна в безредици, като полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се на централния площад при катедралата. В Болоня органите на реда използваха водни оръдия, а седем души бяха арестувани след друга демонстрация, според италианската информационна агенция ANSA.

В столицата на Албания – Тирана, протестите продължават пети пореден ден. Студенти и други демонстранти настояват за оставката на премиера Еди Рама на фона на недоволството от корупцията, липсата на работни места и проблемите в образованието.

Според публикация на АП демонстрациите са прераснали в сблъсъци с полицията, като протестиращите са хвърляли камъни, коктейли „Молотов“ и фойерверки, а силите на реда са използвали сълзотворен газ и водни оръдия.