Стоил Цицелков поиска прошка: Срам ме е, платих си сметката (видео)

Той няма да напусне Обществения съвет към ЦИК

„Искам да поискам прошка от хората, които са се обидили от случилото се. Искам да поискам прошка от сегашния министър на спорта Димитър Илиев. Срам ме е. В свидетелството ми за съдимост пише, че съм неосъждан. Когато Стоил Цицелков греши, си плаща сметките сам, а когато другите грешат – плащаме сметката всички“. Това заяви бившият вицепремиер за честните избори Стоил Цицелков в студиото на bTV за подадената оставка от служебния кабинет на Андрей Гюров.

Той сподели, че е искал прошка и от служебния министър-председател. „Аз Андрей Гюров не го познавах преди това. Поговорихме, на мен охрана от НСО не ми е нужна и аз ще продължа да помагам на всяко едно правителство и на всеки един човек, който се бори за честни избори. Никога досега съм получавал средства за дейността си, която съм извършвал в България“, добави Стоил Цицелков.

Цицелков обясни, че е приел да стане вицепремиер за честните избори с аргумент, че изборите трябва да се направят на светлина. Когато е тъмно, не може да се направят избори, тъй като камерите не работят. Искаме повече гражданско участие и разширяване, за да се върне доверието в изборите“, поясни той.

Стоил Цицелков заяви, че единственото, за което е осъждан е заради „грешка преценка на младостта от 2011 година“. „Това е единственото, за което се чувствам виновен – за каквото съм го осъдил и съм го изтърпял. През 2011 г. се качих на моя автомобил след употреба на алкохол и това доведе до осъдителна присъда за пробация. Нямам никаква забрана или присъда, която да ми пречи да изпълнявам постове, но атаката щеше да навреди на правителството и на нашата обща мисия“, подчерта той.

Цицелков заяви, че е един нормален човек от улица „Пиротска“, има много приятели и е правил глупости. „Съжалявам за случилото се през 2011 година, защото нищо човешко не ми е чуждо“, сподели той.

Стоил Цицелков заяви, че ще заведе дела заради обвиненията срещу него, че е дилър на наркотици.

Той внесе яснота и за отказа, който е получил да наблюдава изборите в Гана. „Това е по времето на Ковид през 2020 г. и в държавата, в която бях все още не беше в плена на коронавируса. Голямото притеснение в Гана беше чужденците да не донесем заразата. Имаше чисто нови правила за безопасност, хигиена и които след приключване на мисията, аз наруших“, уточни Стоил Цицелков.

Цицелков призова всички хора, които са се подхлъзнали на динените кори, да потърсят отговорност „от неговите колеги от Обществения съвет към ЦИК“.

Стоил Цицелков заяви обаче, че няма да си подаде оставката като председател на Обществения съвет към ЦИК. „Няма морална причина да не работя за провеждането на честните избори“, каза още той.