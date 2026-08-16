16.08.2026 | 12:38

Строители откриха зазидано съкровище в къща в Белгия

Монетите и слитъците злато са на стойност 9 млн. евро

Работници, които ремонтирали стара къща в Белгия, са открили съкровище, скрито в стената на мазето — златни слитъци и монети, чиято обща стойност може да достигне 9 милиона евро. Строителите открили съкровището, докато прокарвали трасе за канализационни тръби.

„Първоначално помислих, че са монети от по едно евро. Но после видях до тях златен слитък. Тогава разбрахме, че сме открили нещо много по-голямо“, разказал пред белгийската телевизия VRT 18-годишният студент Кобе, член на бригадата, цитиран от Би Би Си.

Строителите повикали полицията. По думите им било немислимо да задържат съкровището за себе си.

„Имаше толкова много монети и слитъци, че това би било почти невъзможно“, казал пред VRT бригадирът Марио. „А и просто щеше да е кражба. Не можеш да сриеш 9 млн. евро.“

Както се вижда от снимките, публикувани от полицията, всички слитъци са маркирани, но не се съобщава кога са били произведени те и монетите. Няма информация и кога или как са били зазидани в стената.

Според белгийската преса къщата в района на Дендермонде, в Северна Белгия, където било намерено съкровището, е принадлежала на предприемач от пивоварния бизнес от края на XIX век. В момента работници я преустрояват изцяло за нуждите на CAW Oost-Vlaanderen — организацията, която е закупила имота и предоставя социална помощ в Дендермонде. Директорът на CAW Oost-Vlaanderen Герт Хилерт заявил пред журналисти, че е изключително радостен от забележителното откритие и се надява средствата да получи благотворителната му организация, за да ги използва в помощ на хората.

Но нещата не са толкова прости.

Първо, съкровището трябва да бъде разделено поравно между работниците, които са го открили, и организацията, която притежава къщата.

Второ, белгийското законодателство изисква да се изчакат 5 г., за да се види дали ще се появи законният собственик на съкровището.

Трето, нито една от страните няма да получи съкровището, ако се окаже, че скритите ценности са придобити по престъпен начин. Засега местната полиция е започнала разследване и призовава хората да не се стичат към „златната“ къща. Тя и без това вече е преобърната с главата надолу, а съкровището е преместено на сигурно място.