Свалиха държавната охрана на Борисов и Пеевски

На извънредната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред с пълно единодушие се гласува свалянето на охраната на лидера на ДПС Ново-начало Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. На заседанието присъстваха шефът на НСО Емил Тонев и началникът на сектор „Правно осигуряване“ в НСО Емил Кожухаров.

Още в началото на заседанието председателят на комисията Маноил Манев (от герберите) заяви, че ГЕРБ ще подкрепят на първо четене закона за националната служба за охрана, за да може „всяка истина, била и класифицирана, да излезе наяве“. Той уточни, че „правенето на закон за човек не е добре, нито когато е в негова полза, нито когато е в негова вреда“. Манев обаче се ограничи до това да говори само за лидера на партията Бойко Борисов, като заяви, че неговата охрана не е, „защото иска или не иска, а заради обстоятелства, които са известни само на службата за охрана“.

„Възраждане“ също заявиха, че ще подкрепят „духа на закона“, но отправиха сериозни критики към предложенията и заподозряха, че се прави с „предизборна цел“.

Божидар Божанов (ПП-ДБ) каза, че законът не засяга един човек, а адресира един модел. Според него чрез класифицираната информация не трябва да се осигуряват привилегии. Законопроектът предлага да падне охраната на всички народни представители и да остане за първите в държавата – премиер, президент, председател на НС.