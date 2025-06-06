06.06.2025 | 13:13
Свинеферма или парламент!? Вижте това скандално ВИДЕО от парламента
„Възраждане“ нападат Ивелин Михайлов, обвинения в пирамида и паразитизъм
Огромен скандал се разрази в кулоарите на Народното събрание между представители на партия „Възраждане“ и лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов, който се оказа буквално приклещен от събралите се около него депутати.
В напрегнатата ситуация последваха остри словесни престрелки, взаимни обиди и обвинения, които допълнително нажежиха атмосферата.
Междувременно, в пленарната зала лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев избухна срещу лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов с упрек, че не удържа собствените си хора, и се е наложило самият Василев да се намесва и да разтървава физически сблъсъци между народни представители.
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