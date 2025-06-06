Свинеферма или парламент!? Вижте това скандално ВИДЕО от парламента

„Вие сте пирамида! Историческият парк е пирамида!“ — извикаха с възмущение депутатите от „Възраждане“, насочвайки гнева си към Ивелин Михайлов.

От своя страна Михайлов не остана длъжен и отвърна с яростна атака: „Ние да не извършваме икономическа дейност? Какво, трябва ли като „Възраждане“ само да висим на държавни пари? Тези хора са паразити, само гледат как да вземат по два лева от държавата!“

Обстановката в залата стана все по-напрегната, а Радостин Василев продължи от парламентарната трибуна с възмущение: „Народното събрание е превърнато в свинеферма. Двадесет души обградили лидера на „Величие“ и се опитват да го заплашват. Вие пращате тези хора да се бият, а аз трябва да ги разтървавам! Ако не можете да си решите проблемите по парламентарен път, с бой няма да стане. Вие сте лидер на тези хора!“

Василев зададе риторичен въпрос: „Той бил измамник или не — означава ли това, че трябва да го заграждат пред стаята ни и аз да ги разтървавам?“

С все по-остър тон той продължи: „Вие мутри ли сте, охранителна групировка? Излезте, предвождайте ги и се бийте по равно!“