24.11.2026 | 21:05

Търговски вериги напускат България, а нови инвеститори няма

Недостигът на кадри, поскъпването на доставките и административният натиск спират разрастването на бизнеса

Нито една нова търговска верига не е навлязла на българския пазар през последните шест месеца, а две-три вече са напуснали страната. Бизнесът става все по-предпазлив заради растящите разходи, недостига на служители и регулаторните изисквания. Това коментира Галин Попов, изпълнителен директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки, пред Bloomberg TV Bulgaria.

Разходите за логистика в сектора са се увеличили с до 20% през тази година. Геополитическото напрежение и променените маршрути на товарните кораби допълнително затрудняват доставките, а в същото време търговците са притиснати и от по-високите цени на доставчиците.

Сериозна пречка пред разрастването на бизнеса остава липсата на персонал. Според проучване сред членовете на асоциацията между 20% и 50% от работните места в търговските вериги остават незаети. Наемането на работници от трети страни частично решава проблема в складовете, но не и недостига на квалифицирани служители.

На практика липсата на достатъчно персонал ограничава и откриването на нови магазини.

Попов предупреди и за допълнителната административна тежест, свързана с изискванията за определяне на т.нар. справедлива стойност на стоките. Според него промените в Закона за защита на потребителите, включително възможността за блокиране на интернет магазини, създават риск от административен произвол.

В тази обстановка чуждестранните инвеститори стават все по-предпазливи към българския пазар. Физическите магазини все още имат водеща роля в търговията, но перспективите за разширяване на мрежата им остават несигурни.