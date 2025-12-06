06.12.2025 | 10:59

Татко Петко до Борисов: Играта свърши, Бойко, времето ти изтече

"Петнадесет години ни лъжеш. Петнадесет години ни крадеш"

Борисов, свърши се. Бойко, дойде ти часът. Петнадесет години ни лъжеш. Петнадесет години ни крадеш. Петнадесет години ни казваш, че ти си единственият, който може. Не можеш вече.

Това пише в отворено писмо бащата на Кирил Петков – Петко Петков, до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Ето какво още включва призива му:

„Улицата ти казва: свърши се. Хиляди българи излязоха и извикаха: СТИГА. Седемдесет процента одобряват протеста. Ти, Борисов, направи огромни грешки и спечели омразата на народа:

Избра Пеевски. Избра да затваряш кметове. Избра мафията пред народа.

Сега имаш два избора: Хвърли оставката сега – и си тръгни с последните остатъци от достойнство. Или чакай вота на недоверие и още по-големия протест следващата седмица – и си тръгни унизен, сломен, свален от народната “любов”.

Играта свърши, Бойко. Времето ти изтече. Ако въобще решението е твое, а не на онзи Пеевски, който е готов да унищожи България, както унищожава всичко, до което се е докоснал“.