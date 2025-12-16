Татяна Дончева анализира санкционирания по „Магнитски“ от две държави: Пеевски иска да бъде като Тодор Живков

„Делян Пеевски си заработи да бъде най-мразеният – заради поведението си и заради това, че мачка хора. Това е човек с ботуш, който излъчва насилието си с поведение“. Това заяви лидерът на Движение 21 и бивш коалиционен партньор на БСП-Обединена левица Татяна Дончева пред bTV. И даде пример с Кърджали, където улиците са празни, а по тях вървят Пеевски, охраната и антуражът му. „Вече е само един депутат и е опразнил Кърджали. Ами ако стане някакъв, ще опразни и Пловдив ли“, запита Дончев по адрес на лидера на ДПС-Ново начало.

Дончева се възмути от поведението на Пеевски в Кърджали и заяви, че не е виждала такова натрапване дори от председателя на Народното събрание и от министър-председателя. „Бойко Борисов дълги години имаше охрана, която се поддържаше заради наркобоса Сретен Йосич. Хората мразят да гледат ботуши, които ги притесняват. Има начин всичко да бъде направено дискретно и внимателно“, коментира тя.

И запита защо Пеевски се намира в кабинета на Тодор Живков в Народното събрание? „Става въпрос да си създаде лични битови неудобства само и само да покаже, че той (Пеевски – б.р.) ще бъде като Тодор Живков“, отсече Татяна Дончева по адрес на лидера на ДПС-Ново начало, който е санкциониран от САЩ и Великобритания по глобалния закон „Магнитски“.

Радев като „студент“ да се яви на изборите, дори да не знае целия конспект

Според Дончева е ясно, че се отива на нови предсрочни парламентарни избори и трябва да се направят промени в изборното законодателство. „Да ме прощават Антон Кутев и президентът Румен Радев, но който брои резултатите, той ще извади какъвто иска резултат. Машинното гласуване е по-добро и ще стимулира към масово гласуване. Участието на президента на изборите е ключово за високата избирателна активност“, посочи Дончева.

Според нея президентът трябва да приеме, че е „като студент“, който, въпреки че не е минал целия конспект за 24 часа, трябва да се яви на изпита. „В момента в българския политически живот президентът е констатирал очаквания. Колко да го чакат хората – една година, две години, пет години? Има някакъв предел на човешките очаквания“, подкани Дончева държавния глава да се яви на предсрочния вот.

Според нея президентът няма да има време да направи партия, но може да оглави коалиция и да избере с кого да попълни отбора си. „Румен Радев е осем години в политиката, има някакво име, има и резерви. Каквито и кусури да му бъдат намерени, сегашната историческа конюнктура не предоставя други възможности и опции“, допълни Дончева.

Според Татяна Дончева, ако държавният глава излезе на предсрочните избори, ще се види и какъв процент от хората са готови да подкрепят ПП-ДБ. Тя смята, че само абревиатурата на БСП – Обединена левица ще остане жива след коалицията с ГЕРБ.

Лидерът на „Движение 21“ добави още, че е добре съставът на служебния кабинет да бъде приемлив и Радев да участва в този процес. „Вътрешният министър ще е много ключова фигура в служебното правителство, както и министърът на електронното управление“, посочи Татяна Дончева. И предупреди – Радев да не допуска „смехотворни вътрешни министри“, а такива, които да гарантират ефикасна борба срещу купения вот.

Тя бе категорична, че ще подкрепи Румен Радев, ако излезе с партия на изборите.