26.02.2026 | 10:24

Татяна Дончева: Борисов и Пеевски не са в опозиция – те държат ключовете на държавата

Смяната на областните управители от служебното правителство е задължителен ход, ако ще се разбива моделът „Борисов–Пеевски“

Татяна Дончева без задръжки: Смяната на областните управители от служебното правителство е задължителен ход, ако ще се разбива моделът „Борисов–Пеевски“, но рискът от амбициозни, неподготвени лица и партийно овладяване на държавата е огромен. Тя постави под въпрос експертността на ППДБ, предупреди за кадровите мини, които могат да взривят изборите, и заяви ясно – „мафията не се бори с мафиоти“. Татяна Дончева за служебното правителство, смяната на областните управители, риска от партийно овладяване на институциите и бъдещия политически проект около Румен Радев. Има ли реална смяна на модела „Борисов–Пеевски“ или предстои нова конфигурация на същата система?

Какви са кадровите рискове и защо „мафията не може да се бори с мафия"?