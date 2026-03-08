08.03.2026 | 17:57

Теодора Георгиева: Сарафов заплаши, че ще ме размаже

Записите от ресторанта "Осемте джуджета" са били изпратени до медии от кабинета на главния прокурор

Българският европрокурор Теодора Геориегва разказа пред Нова телевизия как е била заплашвана и шантажирана от хора на незаконния главен прокурор Борислав Сарафов заради делото „Чирен“. Бях заплашена с „медийно размазване“, каза тя и допълни, че след това в определени медии се е появил запис от прословутия ресторант „Осемте джуджета“.

„Записите са били изпратени от кабинета на главния прокурор“, каза тя.