08.03.2026 | 17:57
Теодора Георгиева: Сарафов заплаши, че ще ме размаже
Записите от ресторанта "Осемте джуджета" са били изпратени до медии от кабинета на главния прокурор
Българският европрокурор Теодора Геориегва разказа пред Нова телевизия как е била заплашвана и шантажирана от хора на незаконния главен прокурор Борислав Сарафов заради делото „Чирен“. Бях заплашена с „медийно размазване“, каза тя и допълни, че след това в определени медии се е появил запис от прословутия ресторант „Осемте джуджета“.
„Записите са били изпратени от кабинета на главния прокурор“, каза тя.
