03.10.2026 | 21:57

Терор в „Люлин“: Двойка крещи, псува и стреля с газов пистолет от 14-ия етаж на жилищен блок

На разпространените кадри ясно се вижда жена, която се е надвесила от прозореца на апартамента непосредствено над сателитна чиния, в абсолютно неконтролируемо състояние

Сигнал за брутален хулигански произвол и непосредствена опасност за минувачите в столицата взриви социалните мрежи. Анонимен потребител разпространи във Facebook предупреждение за изключително агресивно и неадекватно поведение от страна на мъж и жена, барикадирали се във високите етажи на панелен блок в ж.к. „Люлин 5“.

Според публикуваната информация инцидентът се разиграва в бл. 523, на 14-ия етаж. По думите на очевидци, видимо неадекватната двойка тормози целия квартал още от снощи, като се показва от прозорците, крещи, псува минувачите наред и хвърля различни предмети от огромна височина.

Ситуацията обаче е ескалирала до критична степен, след като двамата са започнали да възпроизвеждат изстрели с газов пистолет по преминаващите хора под блока.

На разпространените кадри ясно се вижда жена, която се е надвесила от прозореца на апартамента непосредствено над сателитна чиния, в абсолютно неконтролируемо състояние. Авторът на сигнала отправя спешен призив:

„ПАЗЕТЕ СЕ, КАТО МИНАВАТЕ! Видимо неадекватна двойка наркомани тормозят квартала от снощи, мятат предмети отгоре, псуват наред и стрелят със газов пистолет по минувачите!!! Люлин-5, бл 523, ет 14.“

Публикацията моментално предизвика вълна от гневни коментари и остри реакции сред столичани.

Част от потребителите подходиха с ирония към абсурдната сцена, като Rafael Schumacher оприличи ситуацията на филмов декор: „Индиана Джоунс и храмът на обречените.“. Скептицизмът към целия район бе изразен от Антония Николова с въпроса: „В тоя 5-ти има ли некой нормален?“, а Васил Цветанов обобщи с тревога: „Стана страшно, много луди!“. Относно психофизическото състояние на обитателите, анонимен потребител добави: „На тежка дроа са мисля..“*.

Липсата на своевременна реакция от институциите също стана обект на спор. Stanimir Stoikov призова за незабавни действия вместо трупане на гледания: „Ами вместо да снимате и пускате клипове обадете се на полицията.“.

В същото време Димитър Павлов изрази готовност за радикално самосъд с думите: „Що просто да не се влезе във входа и ще видим колко са смели гадни ненормални същества каширали се на 14-тия в панелката и си мислят че те колят и те бесят това е просто защото не се намерил някой да им метне един пердах и следващ път да св сетят и да помислят“.