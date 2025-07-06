06.07.2025 | 10:32

Васил Терзиев разкри отклонявани ли са общински пари за ПП и ще подаде ли оставка

Институциите "могат да работят много бързо, но избирателно" - смята столичният кмет по скандала с бившия му заместник

„Не виждам причина да подавам оставка – излиза един запис, който никой не знае откъде е, чуват се не много приятни неща в разрез с това, за което аз и ПП се борим. Взимат се веднага мерки да се разделя със заместник-кмета, да назнача проверки в двете общини, затягаме контрол откъм проверка на обществени поръчки и процеси“.

Това заяви кметът на София Васил Терзиев в интервю за БНТ по повод т.нар. корупционен скандал, в който бяха замесени зам.-кметът Никола Барбутов, районни кметове и общински съветници от „Продължаваме промяната“. Коментарът на Терзиев бе по повод фейсбук призивите да напусне доброволно поста, като намекна, че те не идват от случайни хора, а от политически обвързани такива. По-рано, но пред Нова тв, столичният градоначалник бе дал заявка, че ще подаде оставка, ако корупцията стане системен проблем в общината, който той не може да реши.

Според него сегашната ситуация не се различава от това, което се е случвало години наред, единствената разлика са институциите, които „могат да работят много бързо, но избирателно“ – намек за скоростта, с която антикорупционната комисия се залови с този проблем, но я няма по отношение на властимащите. Кметът заяви, че няма как да знае абсолютно всичко, което се е случвало в звената и районните администрации, а има отношение към това как работят системите и постоянно да затяга контрола.

„Знам какво е правил Барбутов от гледна точка на всички проекти, които са се движели по неговото звено – кои са обектите, какво се прави по тях. Гонил съм цялото звено да не се изпускат срокове, но сами разбирате, че моят контрол се свежда до това да има системи, които да не позволяват да се отклонява публичен ресурс“, посочи той

По думите му в момента се проверяват свързани лица и обществени поръчки и на пръв прочит няма нещо нередно. Ако нещо се е отклонявало, институциите трябва да го докажат, заяви кметът. Васил Терзиев коментира и критиките на бившия коалиционен партньор на ПП-ДБ – лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев:

„Не мисля, че г-н Бонев може да се похвали с пълно знание за това какво се случва при всеки един негов кмет и общински съветник, за да се изказва толкова смело. Аз работя с цели и система, която постоянно се стремя да надграждам“.

Терзиев каза още, че не може да гарантира дали са отклонявани пари за касата на „Продължаваме промяната“, но може да каже дали обществени поръчки са обявени на по-високи цени от пазарните и дали кандидати са нечестно отстранявани. Проверката за това ще завърши след няколко седмици.

„Всеки един кмет, не само на „Промяната“, би трябвало да бъде проверяван по еднакъв начин. Аз се боря за равнопоставено отношение и работя еднакво с всеки един кмет от всяка политическа партия. Всеки един проблем, който съм видял, съм го адресирал и смятам, че това ти от коя партия си няма никакво значение за това дали институциите работят“, посочи той.

Събирането на оферти за сметопочистващи фирми е удължено с още две седмици и се очаква до края на юли всички да бъдат разгледани. Терзиев заяви, че борбата с незаконните сметища продължава и разкритикува бездействието на държавните институции, по-конкретно, екоминистерството.

„Няма как общината сама да реши някои неща без подкрепа от институциите. Болно ми е, че не само не срещаме подкрепа, а понякога и открит саботаж на нашите опити да свършим нещо полезно“, заяви столичният кмет.