10.11.2026 | 9:38

Брутална верижна катастрофа с 50 автомобила затвори магистрала „Тракия“. Над 50 души са ранени

Трима души са с опасност за живота. Мобилизираха всички реанимационни екипи в ямболската болница

Две тежки верижни катастрофи са станали на магистрала „Тракия“ между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Към момента има информация за 50 ранени, трима са настанени в шокова зала в ямболската болница с опасност за живота. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи пред bTV, че има жертви „повече от една“, като допълни, че все още не се знае точният брой.

Първата катастрофае възникнала в 7:10 ч., в посока Бургас, а малко след това е станала и втора – в посока София, съобщиха от ОДМВР-Ямбол.

„Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили“, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Катастрофите са тежки, с участие на поне 50 автомобили, бусове и тежки камиони. По първоначални данни поне един автомобил се е запалил. Към момента не се съобщава за загинали, но информациите са за минимум 50 души с различна степен на наранявания. Все още има хора, които са блокирани в ударените автомобили и се провежда акция по изваждането и евентуалното им транспортиране към болнични заведения.

Пред bTV един от очевидците на място – Тодор Пенев, разказва, че няколко автомобила са се запалили, но са били загасени бързо от противопожарите екипи. Бързо са пристигнали няколко линейки, но медицинският хеликоптер е останал в района 20-ина минути и е отлетял обратно, защото не е успял да кацне

ОДМВР-Бургас съобщи, че е затворено движението и в двете посоки и се регулира от пътна полиция. В посока София обходният маршрут за шофьорите е Карнобат-път I-6 „Петолъчката“-Сливен-път II-53-пътен възел„Крушаре“.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков каза пред Нова тв, че събира кризисен щаб, активирана е и системата BG-Alert.

„Катастрофата е доста тежка, очакваме и най-лошото. Службите се опитват да достигнат до ранените. Платната са задръстени. Активирали сме областното пътно управление за демонтаж на мантинелите в тези участъци, за да има достъп до пострадалите. Не мисля, че в момента може да кацне заради мъглата”, обясни той.

Зам. директорът на МБАЛ „Св.Панталеймон“ в Ямбол Валентин Вълчев пък каза пред БНТ, че се прави организация с линейки да се извозват пострадали към Ямбол, Сливен и Бургас, ще се активира и въздушна линейка. „Уведомиха ни колегите от Центъра за спешна помощ и координирахме типа пациенти, които може да приемем при нас. Създали сме нужата организация“, каза той.

Малко по-късно Вълчев съобщи, че трима души са настанени в шокова зала с риск за живота.