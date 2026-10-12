12.10.2026 | 9:53

Трагедия: Внезапно почина участник в “Гласът на България“ (видео)

Той бе сред фаворитите на треньорите

На 54-годишна възраст е починал Румен Колев, участник в „Гласът на България“. Той впечатли треньорите в шоуто и да спечели симпатиите на публиката с неповторимия си глас и сценично присъствие.

Вчера бе излъчено участието му в поредното издание на предаването в негова памет. Колев изпълни песента „Нежно постоянство“, след което и четиримата треньори обърнаха столовете си, пожелавайки го в своите отбори.

Малко след това от екипа на музикалното предаване съобщиха тъжната вест с емоционално послание:

„В памет на Румен Колев. Твоят глас ще остане завинаги с нас! Екипът на „Гласът на България“ поднася своите съболезнования.“

Причината за смъртта на Румен Колев все още не е известна.

Румен Колев посвещава 35 години от живота си на музиката. През 1997 година напуска България и заминава за Южна Африка, където продължава музикалната си кариера. Пее в клубове в Йоханесбург и Кейптаун, а сцената остава неизменна част от живота му.

Преди кастингите за „Гласът на България“ се завръща в родината с надеждата да започне нов етап.

В социалните мрежи зрители споделят тъгата си и си припомнят впечатляващото изпълнение на Колев.