12.10.2026 | 11:48

Тръмп гони скандалната посланичка на САЩ в Гърция

Те били "изключително бесни" след поредицата от обвинения в нередно поведение от страна на Кимбърли Гилфойл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио обмислят отстраняването на посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл след поредица от публикации, в които се твърди, че тя е извършвала нередни и евентуално незаконни действия преди и по време на мандата си в Атина.

Високопоставен американски представител заяви, че Тръмп и Рубио са „изключително бесни“ заради съобщенията за поведението на Гилфойл и вероятно ще решат какви действия да предприемат през тази седмица, след официалния празник — Деня на Колумб.

Представителят, който говори при условие за анонимност, за да обсъди вътрешните разисквания, заяви, че Рубио е бил особено разгневен, не на последно място защото миналата седмица е посетил Атина, а Гилфойл е присъствала на повечето, ако не и на всички негови събития. При пристигането му тя го е посрещнала с продължителна прегръдка, докато обвиненията вече се разпространявали.

В поредица от публикации вестник „Уолстрийт джърнъл“ съобщи за съмнително поведение от страна на Гилфойл, включително предполагаема заплаха към представител на приемащата държава, приемане на неуместни подаръци и услуги, както и предложение да използва влиянието си в администрацията в замяна на плащането на голяма сметка по кредитна карта.

Гилфойл не е коментирала пряко публикациите. Нейният адвокат заяви, че тя не е извършила нищо нередно, а посолството на САЩ в Атина мълчаливо изрази подкрепата си за нея. След като защити Гилфойл след първата публикация, Рубио отказва да коментира публично нарастващия брой обвинения. В сряда той заяви: „Нашият посланик тук върши работата си добре.“

След появата на поредна публикация късно в сряда обаче, в четвъртък, преди да напусне Атина, Рубио смъмри журналистите, които го питаха за обвиненията. Той заяви, че не знае дали те са верни и че няма да отговаря, ако не може да ги потвърди.

„Вие обикаляте наоколо с убеждението, че щом някакъв източник ви е казал нещо и вие сте го публикували, то е евангелска истина. Не е евангелска истина. За мен това не е евангелска истина. Не така работим ние“, заяви Рубио пред самолета си, докато Гилфойл, която беше там, за да го изпрати, наблюдаваше случващото се. Американският представител заяви, че с увеличаването на броя на публикациите разочарованието на Рубио е нараствало.

Втори американски представител, който също говори при условие за анонимност, за да обсъди кадрови въпроси, заяви, че генералният инспектор на Държавния департамент проверява обвиненията. Те започнаха да се появяват в „Уолстрийт джърнъл“ в края на миналия месец, а оттогава броят им се е увеличил. Вторият представител не можа да каже дали е започнало официално разследване от генералния инспектор.

Генералните инспектори често провеждат неофициални проверки по жалби срещу служители и в много случаи те не прерастват в пълномащабно разследване, което може да доведе до дисциплинарни мерки, включително уволнение.

Държавният департамент отказа да коментира евентуално разследване от генералния инспектор, пише БГНЕС.

Двамата водещи представители на Демократическата партия в Комисията по външни работи към Камарата на представителите и в Комисията по външни отношения към Сената — конгресменът Грегъри Мийкс от Ню Йорк и сенаторката Джийн Шахийн от Ню Хемпшир — както и най-високопоставеният представител на малцинството в Комисията по надзор и правителствена реформа към Камарата на представителите, Робърт Гарсия от Калифорния, вече призоваха за разследване на действията на Гилфойл.

От края на септември насам „Уолстрийт джърнъл“ публикува множество сведения за съмнително поведение на Гилфойл. В първата публикация се твърдеше, че на прием тя е казала на гостите, че САЩ биха могли да подкопаят гръцкото правителство, ако решат да го направят. Според публикацията тя е прокарвала бизнес интересите на конкретна гръцка строителна и енергийна компания и е допускала нейния лобист до закрити дипломатически срещи.

Докато Рубио беше в Атина, „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, позовавайки се на текстови съобщения, че Гилфойл е поискала от дарител и поддръжник на Тръмп да плати сметка по кредитна карта в размер на 100 000 долара малко преди изслушването за утвърждаването на кандидатурата ѝ. Според публикацията тя му е обещала достъп до представители на администрацията, ако той изпълни искането ѝ.

След това вестникът съобщи, че Гилфойл била вбесена, защото не била поканена на събитие с гръцка тематика по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, по-рано тази година. Тя настояла да присъства, като същевременно се хвалела с луксозни пътувания до Франция с ръководители на енергийни компании.

В друга публикация британският таблоид „Дейли мейл“ съобщи, че Гилфойл е отчуждила служителите на посолството на САЩ в Атина и е преминала границите на приемливото поведение за най-високопоставения представител на американското правителство в Гърция.

Гилфойл е бивша водеща на телевизионния канал Fox News и бивш прокурор в Калифорния. В миналото тя беше сгодена за Доналд Тръмп-младши, сина на американския президент.