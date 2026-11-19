19.11.2026 | 10:38

Тръмп поиска помощ от Си Дзинпин за край на войната в Украйна

Кремъл потвърди, че темата е била основна и при срещата с Путин, а Европа се тревожи от преговори без нейно участие

Доналд Тръмп поиска от китайския президент Си Дзинпин да обединят усилията си за прекратяване на войната в Украйна. Американският държавен глава отправи предложението по време на двустранната им среща в Шънджън днес, броени часове преди историческите тристранни преговори с руския президент Владимир Путин.

„Искаме и двамата да помогнем по отношение на войната между Русия и Украйна. Бих искал тя да приключи. Мисля, че мога да говоря и от името на двама ни“, заяви Тръмп пред Си Дзинпин, цитиран от Al Jazeera и Reuters.

Американският президент благодари на китайския лидер за тържественото посрещане в Китай и изрази надежда предстоящата среща с Путин да бъде успешна.

Украйна е била основната тема и между Тръмп и Путин

Малко по-рано Доналд Тръмп проведе отделен разговор с Владимир Путин. Според външнополитическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков срещата е продължила между 35 и 40 минути.

Руската страна потвърди, че войната в Украйна е била основната тема на разговора. Срещата е послужила и като подготовка за тристранните преговори с участието на Си Дзинпин.

Това е важно развитие, тъй като преди началото на форума украинският конфликт не присъстваше сред предварително обявените основни теми на историческата среща. Вашингтон първоначално поставяше акцент върху ядреното разоръжаване и войната в Иран.

Си Дзинпин ще ръководи историческата среща

Китайската държавна телевизия CCTV съобщи, че Си Дзинпин ще председателства разговорите между тримата президенти.

Срещата в Шънджън събира на една маса ръководителите на САЩ, Русия и Китай в момент на международно напрежение, продължаващи военни конфликти и съперничество за икономическо и технологично влияние.

При двустранните си разговори с Тръмп китайският президент заяви, че отношенията между Пекин и Вашингтон се развиват в положителна посока. Според него двете страни изграждат сътрудничество, основано на взаимно уважение, справедливост и реципрочност.

Китай продължава да настоява и за премахване на търговските ограничения. По информация на китайското министерство на търговията се подготвя първата среща на съвместна работна група със САЩ по въпросите на земеделието.

Европа се тревожи от решения за Украйна без нейно участие

Докато Тръмп, Путин и Си Дзинпин разговарят в Китай, европейските съюзници на Украйна провеждат отделна среща в Берлин.

Според дипломатическия редактор на Al Jazeera Джеймс Бейс в европейските столици има опасения, че тристранните разговори могат да очертаят бъдещите условия за мир, без украинската и европейската страна да участват пряко в тях.

Той отбелязва, че европейските лидери следят внимателно събитията в Шънджън, тъй като евентуалните договорености биха засегнали сигурността на целия континент.

Ще има ли реална договореност?

Въпреки високите очаквания анализатори предупреждават, че самото провеждане на срещата не гарантира дипломатически резултат.

Преподавателят по военни изследвания в Кралския колеж в Лондон Самир Пури коментира пред Al Jazeera, че разговор между трите големи ядрени сили е положителен сам по себе си, но не очаква конкретни постижения.

Според него Тръмп ще търси съдействие и по въпроса за Иран, докато Китай ще се стреми да избегне ново напрежение, а Русия ще се опита да защити интересите си, свързани с войната в Украйна.

Към момента няма обявено споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Предложението на Тръмп към Си Дзинпин показва, че американският президент вече търси активно китайско участие в дипломатическите усилия. Дали Пекин ще поеме конкретен ангажимент, предстои да стане ясно от резултатите на тристранните разговори.