10.10.2026 | 9:39

Тръмп сключи сделка с Путин и прецака Украйна

Русия е готова да доставя дизел и петролни продукти за Америка и световните пазари

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар, за да помогне за понижаване на цените – ход, който предизвика остри критики от страна на Украйна, предаде ДПА. В публикация в социалната си мрежа Трут соушъл Тръмп посочи, че руският президент Владимир Путин се е съгласил с доставките по време на „изключително успешен“ телефонен разговор между двамата лидери.

Тръмп, чиято Републиканска партия е изправена пред нарастващо недоволство заради цените на горивата преди междинните избори следващия месец, заяви, че Русия ще достави „незабавно“ над 300 000 тона дизелово гориво, последвани от още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона малко след това. Възможно е да бъдат доставени още 3 милиона тона за кратък период от време в зависимост от състоянието на руските рафинерии, добави той.

Кремъл потвърди споразумението, като заяви, че Русия е готова да доставя петрол и петролни продукти на всички пазари.

Зеленски: Подарък за Путин, инвестиция във войната

Енергийни анализатори смятат, че обявените от Тръмп доставки представляват съвсем малка част от световното търсене на дизел и е малко вероятно да окажат съществено влияние върху цените. Въпреки това споразумението бележи поредния рязък обрат в често променящия се подход на Вашингтон към Москва, отбелязва ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

„Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

„Русия ще се „отплати“ за дизела с още терор. Да се позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа“, заяви Зеленски.

Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела „слабо решение на силни партньори“.

Той отново потвърди готовността на Украйна да спре атаките срещу руски рафинерии, ако Москва се съгласи да прекрати ударите по украински енергийни съоръжения. „Предлагаме точно такова споразумение на Америка и вярваме, че силата на Съединените щати е достатъчна за постигането на такъв компромис“, добави украинският президент.

Лиценз за продажба на дизел

След изявлението на Тръмп Министерството на финансите на САЩ издаде временно изключение от санкциите срещу Русия, позволяващо продажбата, доставката, разтоварването и вноса на руски дизел до 7 април 2027 г. Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешен натиск заради растящите цени на горивата преди междинните избори на 3 ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса на САЩ. Цените на горивата се повишиха в световен мащаб заради войната с Иран и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, който е жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол.

Тръмп многократно е обвинявал Зеленски за глобалния недостиг на дизел, призовавайки Украйна да прекрати атаките срещу руските рафинерии. Американският президент посочи в социалната си мрежа също, че споразумението с Русия, съчетано с „пълния контрол“ на Вашингтон върху Ормузкия проток, ще доведе до рязък спад на цените на дизела.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са мой най-голям приоритет“, написа още Тръмп.

Русия е готова да доставя петролни продукти за САЩ и световните пазари

Русия потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари, се посочва в изявление на руския президент Владимир Путин, разпространено от Кремъл, след телефонния му разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

„По време на обсъждането на състоянието на световния енергиен сектор руската страна потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световните пазари“, се отбелязва в изявлението.

Според Путин доставките на руски петрол за американския пазар ще окажат положително въздействие върху световната икономика.

Двамата президенти отделиха значително внимание на перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна по време на телефонния си разговор, съобщи още Кремъл.

„Засегнати бяха също така ситуацията около Иран и различни аспекти на двустранните отношения“, се посочва също така в изявлението, в което се уточнява, че двамата лидери са се договорили да продължат сътрудничеството между президентските администрации, разузнавателните служби и други държавни институции.

Телефонният разговор между Путин и Тръмп е шестият от началото на годината, отбелязва ТАСС.

Междувременно руският вицепремиер Александър Новак заяви, цитиран от Ройтерс, че Русия е готова да започне доставките на допълнителни количества дизел за САЩ и други страни през октомври. Той също така отбеляза, че руският износ ще нарасне допълнително през ноември и декември, тъй като рафинериите възобновяват работа след приключване на дейности по поддръжка.

Великобритания остава ангажирана с подкрепата за Украйна и ще продължи да оказва натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британското правителство, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сделка за доставка на руско дизелово гориво за САЩ и световния пазар, предаде Ройтерс.

„Позицията на Великобритания е пределно ясна. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с международните партньори, за да гарантираме, че Украйна разполага с необходимата военна и финансова подкрепа, за да се защитава. Също така ще поддържаме натиска върху Русия чрез най-строгия режим на санкции, налаган някога от Великобритания“, заяви говорителят.

Междувременно Париж осъди „варварските нападения“ на Москва срещу цивилни в Украйна през последните дни, както и ударите по украинската инфраструктура.

„Франция осъжда по най-категоричен начин ударите на Русия срещу украински цивилни и инфраструктура през последните няколко дни“, и по-специално „варварските нападения срещу жилищна сграда в Прилуки и два автобуса в Краматорск“ в сряда и четвъртък, при които загинаха общо над 50 души, се посочва в съобщение на френското Външно министерство, цитирано от Франс прес.

Париж също потвърди ангажимента си „да бъде до Украйна, подкрепяйки съпротивата ѝ срещу руската агресия и гарантирайки, че тя ще разполага с необходимите гаранции за сигурност, когато настъпи мирът“.