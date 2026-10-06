06.10.2026 | 10:19

Тръмп: Украйна е отговорна за поскъпването на горивата

Президентът на САЩ посочи ударите по руските рафинерии като причина за ръста на цените

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че причината за поскъпването на бензина вече не е ситуацията около Ормузкия проток, а проблемите с нефтопреработвателните мощности. Според него украинските удари по руските рафинерии и затварянето на американски мощности, особено в Калифорния, оказват натиск върху цените.

„Това, което вдига цената на бензина, вече не е Ормузкият проток, защото рекордни количества барели излизат почти ежедневно, а думата е „рафинерии“ – руските са взривявани от Украйна, а нашите се затварят в сините щати, като Калифорния, от демократите“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Коментарът му идва на фона на продължаващото напрежение на световните енергийни пазари. В края на септември потоците петрол през региона на Персийския залив са се увеличили значително, като за няколко последователни дни са надхвърлили 18 милиона барела дневно. Въпреки това цените на суровия петрол остават над 100 долара за барел, а логистичните затруднения продължават да оказват влияние върху пазара.

Тръмп поставя особен акцент върху украинските атаки срещу руската нефтопреработвателна инфраструктура. По рано днес Киев обяви, че повече от 51% от руските нефтопреработвателни мощности са били извадени от строя вследствие на далекобойни удари. Украинските власти посочват сред поразените обекти рафинерии в Москва, Ярославъл, Перм, Саратов и Сизран, както и предприятия в Уст Луга и Кириши.

Американският президент едновременно с това критикува затварянето на рафинерии в САЩ и посочва Калифорния като пример. Там действително се наблюдава спад на преработвателните мощности. По данни на американската Агенция за енергийна информация Калифорния е загубила значителен капацитет.

Щатът разполага с изолиран пазар на горива и няма тръбопроводна връзка с основните рафиниращи центрове в други части на страната, което прави местния пазар по-чувствителен към проблеми с доставките.

Изявлението на Тръмп е поредният му опит да обясни скока на цените на горивата, като пренасочи фокуса от ситуацията с Иран към последиците от войната в Украйна и опонентите му от Демократическата партия в САЩ.